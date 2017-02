Neue Fenster für die Sempergalerie Die Sanierung des Bauwerks im Zwinger geht ins Finale. Besucher können die Gemälde künftig bei Tageslicht betrachten.

Gerüste ragen noch am Westflügel der Sempergalerie empor. Während die andere Seite des markanten Baus bereits saniert ist, haben Handwerker und Restauratoren hier noch bis 2018 zu tun. © Christian Juppe

Bereits seit 2013 arbeiten Handwerker und Restauratoren in der Sempergalerie. Die Arbeiten sind schon weit fortgeschritten. Ende 2015 konnte der frisch sanierte Ostflügel wieder an die Staatlichen Kunstsammlungen übergeben werden. Nun arbeiten die Bauleute seit vergangenem Jahr im westlichen Flügel des im 19. Jahrhundert von Gottfried Semper errichteten Gebäudes.

Deshalb war die Gemäldegalerie Alte Meister mit der weltberühmten Sixtinischen Madonna vorübergehend auch vom West- in den Ostflügel umgezogen. Im dortigen Obergeschoss sind die Kunstwerke bis 2018 ausgestellt. Später können die Besucher sie in den sanierten Räumen bei deutlich besseren Bedingungen betrachten.

Derzeit werden das Parkett und die Treppenanlagen durch Vlies und Abdeckungen so geschützt, dass keine Schäden entstehen können, erklärt Sprecher Alwin-Rainer Zipfl vom Finanzministerium. In Kürze öffnen Bauleute das Dach, um demontierte Teile ab- und neue antransportieren zu können. Geplant ist zudem die Erneuerung des Sockelbereiches. „Es werden die geschädigten Sockelplatten ausge-stemmt und nach erforderlichen Abdichtungs- und Dämmmaßnahmen wieder ergänzt“, erläutert Zipfl. Zudem werden derzeit neue Fenster eingebaut. Das wird die beauftragte Firma einige Wochen beschäftigen. Der Ostflügel hat bereits moderne, dreifach verglaste Fenster. So kann Tageslicht mit seinen wechselnden Stimmungen die Kunstwerke in der dortigen Skulpturenhalle wie in einem Atelier beleuchten.

Deutlich verbessert wird auch die Lichtsituation im Obergeschoss. Scheiben der Oberlichter aus Milchglas werden durch Kristallglas mit einem Mikroraster aus Draht ersetzt. Das soll einerseits den Einfall von zu grellem Sonnenlicht verhindern. Andererseits sorgen die Oberlichter bis zur Dämmerung für natürliche Helligkeit beim Anschauen der Gemälde in den Ausstellungsräumen.

Mit unerwarteten Schwierigkeiten auf der anderen Gebäudeseite rechnet Zipfl im Westflügel nicht. „Hier kommen uns die Erfahrungen aus dem ersten Bauabschnitt zugute, auf deren Grundlagen sich der Zustand sehr gut einschätzen lässt.“ Schwierigkeiten habe es zum Auftakt besonders bei Arbeiten im Gründungsbereich des Gebäudes gegeben. Da solche Arbeiten hier aber nicht mehr nötig sind, werden keine erheblichen Probleme erwartet.

Die Arbeiten im Ostflügel hatten sich um mehrere Monate verzögert. Komplikationen gab es dort unter anderem mit der Stoffbespannung der Wände im Obergeschoss. Zudem hatte sich der Bau des Treppenhauses an der Sophienstraße verzögert. Vorgesehen ist, die Arbeiten bis 2018 abzuschließen. Dann kann auch der Westflügel an die Staatlichen Kunstsammlungen übergeben werden.

