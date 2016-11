Neue Fenster für die Grundschule Stadt Wehlen will das Haus 2017 modernisieren. Noch aber fehlt das Geld.

Die Friedrich-Märkel-Grundschule Stadt Wehlen soll neue Fenster bekommen. © Daniel Förster

Nächstes Jahr sollen die Fenster in der Friedrich-Märkel-Grundschule in Stadt Wehlen ausgetauscht werden, informierte Bürgermeister Klaus Tittel (CDU) im letzten Stadtrat. Das Vorhaben gestaltet sich allerdings als schwierig, da das Gebäude denkmalgeschützt ist. „Wir sind allerdings schon sehr weit in der Planung“, so der Bürgermeister. In dem Haus sind teilweise jahrzehntealte Fenster verbaut, die nicht nur optisch, sondern auch energetisch einige Mängel aufweisen. Damit sie ausgetauscht werden können, braucht die Stadt allerdings Fördermittel, denn die Kosten belaufen sich auf rund 200 000 Euro. Auf deren Zusage wartet die Verwaltung noch, bevor sie einen Ablaufplan der Arbeiten erstellen und die Bauaufträge vergeben kann. „Einen scharfen Baubeginn können wir deshalb noch nicht nennen“, so Tittel. Er schätzt aber, dass alleine die Ferien nicht für die Arbeiten ausreichen werden, die noch im Jahr 2017 beendet werden sollen. (SZ/nr)

