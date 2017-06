Neue Fenster für Allende-Oberschule

Die Allende-Oberschule in Bautzen. Sie erhält neue Fenster. © Uwe Soeder

Die Fensterbänder der Allende-Oberschule befinden sich in einem wirklich schlechten Zustand. Jetzt sollen die Fenster mit teils sehr maroden Holzrahmen durch Elemente aus Kunststoffrahmen ersetzt werden. Der städtische Bauausschuss hat der Verwaltung für die gut 400 000 Euro teure Baumaßnahme grünes Licht gegeben. Noch in diesem Jahr sollen die Handwerker am Schulhaus starten. Um den Schulunterricht nicht zu stören, erfolgen die Arbeiten hauptsächlich in den Ferien. Bis zum nächsten Jahr sollen dann alle Fenster ausgetauscht sein. Über die Hälfte der Kosten für die Modernisierung fördern der Bund und das Land Sachsen.

Die Salvador-Allende-Oberschule ist Ende der 60er-Jahre an der Allende-Straße 52 errichtet worden. Ihre letzte Sanierung liegt mittlerweile mehr als 20 Jahre zurück. Zuletzt fand 1995 eine teilweise Modernisierung des Hauses statt. Dabei wurden in die Fassade Holzthermofenster eingesetzt. Nach Angaben der Stadt hat sich das Material jedoch als nicht sehr wetterbeständig erwiesen. Trotz intakter Farbbeschichtung sei es zu Fäulnisschäden gekommen. Auch isolieren die Fenster nicht mehr nach den heutigen Anforderungen, weshalb man nun auf moderne Kunststoffvarianten setzt. Dies soll unter anderem die Heizkosten senken. (SZ/ma)

zur Startseite