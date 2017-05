Neue Farbe für Vereinsräume Die Mitglieder des Dorf- und Heimatvereins sind handwerklich begabt. Das haben sie schon mehrfach bewiesen.

Hartmut Buberek (links), Rico Buberek, Tilo Wachsmuth (hinten), Hans-Peter Pausch und Béla Buberek beim Malern im Vereinshaus in Jahna. Nun sehen der Veranstaltungsraum und die Küche wieder schick aus. © André Braun

Vereinsarbeit verbindet und macht dazu noch Spaß. Das haben die Mitglieder des Dorf- und Heimatvereins Jahna und Helfer aus dem Dorf wieder einmal gespürt. Sie nutzten die letzten Tage, um ihr Vereinshaus malermäßig auf Vordermann zu bringen.

Der Veranstaltungsraum und die Küche haben einen neuen Anstrich bekommen. Die Malerarbeiten erledigten die Männer und Béla Buberek. Die Frauen übernahmen die Gestaltung. So wurden unter anderem Bilder neu gerahmt und aufgehangen. Schon für Donnerstag ist der nächste Arbeitseinsatz geplant. Dann erwarten die Jahnaer vor dem Vereinshaus Gäste. Das sind nicht nur diejenigen, die zum Männertag unterwegs sind.

Ab 10 Uhr werden Getränke und Gegrilltes angeboten und ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Die Gäste können sich dann auch die renovierten Räume ansehen. Die werden unter anderem für Familienfeiern, als Proberaum der Jahnataler Blasmusikanten und für Veranstaltungen des Vereins genutzt. Stück für Stück verschönerten die Mitglieder des Jahnaer Dorf- und Heimatvereins in den vergangenen Jahren das Vereinshaus. Das haben sie in Erbpacht übernommen.

2013 wurde eine große und komfortable Küche mit Tresen eingebaut. Der im Jahr 2000 gegründete Verein übernahm nach Absprache mit der damaligen Bürgermeisterin Gisela Reibig und nach Beschluss des Gemeinderates das Gerätehaus der Feuerwehr und war damit für die Erhaltung des Gebäudes und das Aufbringen der Nebenkosten verantwortlich. Um die Räume nutzen zu können, musste umgebaut werden.

Die Mauer zwischen Versammlungsraum und Garage wurde abgerissen, der Fußboden und die Decke, in dem Raum, in dem einst die Feuerwehr stand, erneuert. Es war den Vereinsmitgliedern wichtig, dass im Dorf ein Kulturzentrum entstand. Drei Jahre dauerte der Umbau am Vereinshaus. Das Dach, die Fassade und der Vorplatz wurden saniert. 40 000 Euro kostete der Umbau. Die Vereinsmitglieder erbrachten damals mehr als 3 000 Stunden Eigenleistung.

Die Bauarbeiten am Vereinshaus gingen auch nach dem Einbau der neuen Küche weiter. 2014 erneuerten die Vereinsmitglieder den Fußboden und renovierten die Räume. In den vergangenen Monaten musste das Vereinshaus auch an das zentrale Abwassernetz angeschlossen werden.

