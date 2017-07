Neue Farbe für Haus am Stadtpark Die Seniorenwohnanlage an der Bahnhofstraße wird nach einer Renovierung auch außen schick.

Die Fassade der Seniorenwohnanlage Haus am Stadtpark erhält einen neuen Anstrich. © Volkssolidarität

Gerüste umstellen zurzeit das Eckhaus an der Bahnhofstraße, Ecke Harmoniestraße. Die Fassade der Seniorenwohnanlage Haus am Stadtpark erhält einen neuen Anstrich. Die Malerarbeiten außen setzen den Schlusspunkt hinter umfangreiche Renovierungsarbeiten, die in den vergangenen Wochen im Innenbereich erfolgt und auch schon abgeschlossen sind.

Die Einrichtung wird von der Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen betrieben, die wiederum Mieter in dem Haus ist. Dieses befindet sich seit 2014 im Eigentum der Volksbank Raiffeisenbank Meißen Großenhain. Das Finanzunternehmen ließ seit Anfang Mai unter anderem den Kellerbereich sanieren, Gänge, Treppenhäuser, Geländer und Brandschutztüren neu streichen sowie die verschlissenen Teppichbeläge in den Fluren durch modernes Linoleum ersetzen.

Zur Höhe der Ausgaben möchte die Bank keine Angaben machen. Wie der Marketingverantwortliche Marcus Müller mitteilt, investiert das Kreditinstitut zur Diversifizierung der Eigenanlagen in Rendite-Immobilien im eigenen Geschäftsgebiet und damit in die regionale Infrastruktur. Der Schwerpunkt liege dabei auf dem Betreuten Wohnen.

In der Seniorenwohnanlage Haus am Stadtpark leben 22 ältere Menschen. Die Leiterin der Einrichtung, Katrin Hanitsch, äußert sich erfreut über die Renovierungsarbeiten. „Gerade der jetzt pflegeleichte, wischbare Bodenbelag ist einfach praktisch und zeitgemäß“, sagt sie.

Auch in anderen Radebeuler Seniorenwohnanlagen der Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen sind zurzeit die Handwerker im Einsatz. So werden auf der Straße Bergblick in der gleichnamigen Einrichtung Flure und Treppenhäuser gemalert. Und auf dem Gelände ein zusätzlicher Stellplatz geschaffen. Anders als beim Haus am Stadtpark ist bei der Seniorenwohnanlage Haus Bergblick das Gebäude im Eigentum der Volkssolidarität. (SZ)

