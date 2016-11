Neue Farbe für die alte Videothek Das Gerüst am Gebäude ist schon abgebaut. Die Fassade zieren nun Motive aus ganz Riesa.

Markante Bauten der Stadt prangen seit Kurzem an der Fassade der ehemaligen Videothek. © Sebastian Schultz

Es tut sich was an der Bahnhofstraße: An der ehemaligen Videothek neben dem Offenen Jugendhaus ist mittlerweile das Baugerüst verschwunden. Auch die Fassade erstrahlt in neuem Glanz. Auf einer Fläche von 2,5 mal 5 Metern hat der Glaubitzer Maler und Grafiker Holger Hausmann dem Gebäude einen farbigen Anstrich verpasst. Zu sehen sind typische Gebäude, die wohl jeder Riesaer auf den ersten Blick erkennt.

„Die alte Eisenbahnbrücke, die Klosterkirche sowie die Puschkin-Tor-Passage“, zählt der 67-Jährige einige Motive auf. Auch die Elbe darf nicht fehlen, ebenso wie die rauchenden Schornsteine des Stahlwerks. Was die Gestaltung angeht, habe ihm der Hauseigentümer freie Hand gelassen. Er habe besonders langlebige Farben verwendet, sagt Hausmann. „Bei manchen Wandmalereien merkt man schon nach kurzer Zeit, dass die Farbe verblasst.“ Die Wandfarbe an der alten Videothek soll hingegen zehn Jahre halten, hofft der Glaubitzer, der seit mittlerweile 26 Jahren als Maler und Grafiker tätig ist.

Neben dem Bild steht mittlerweile auch schon, welchem Zweck das Gebäude künftig dienen wird: In Blau, Weiß und Orange steht über dem Eingang das Wort „Kurzzeitpflege“, und auf dem Nebengebäude prangt das Logo der Riesaer Elblandschwestern. Zum Jahresanfang soll die Kurzzeitpflege an der Bahnhofstraße öffnen. Nachdem die alte Videothek vor einem Jahr schließen musste, stand das Gebäude leer. Seit Juni wird es aufwendig für die neue Nutzung als Tagespflege umgebaut. Zu DDR-Zeiten befand sich in einem älteren Teil des Gebäudes die alte Stahlwerks-Bibliothek. (stl)

