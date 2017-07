Neue Fanartikel für Lausitzer Füchse Das Eishockeyteam arbeitet mit einem neuen Anbieter. Der Fanshop ist bereits online.

Archivfoto: Autogrammstunde der Füchse des ESW Weißwasser vor dem Fanshop in der Lutherstraße © Rolf Ullmann

Die Lausitzer Füchse arbeiten in der kommenden Saison mit einem neuen Fanartikel-Partner zusammen. Künftig wird das Berliner Unternehmen „Two Turtles“ die Gestaltung und den Vertrieb aller Merchandising-Produkte der Eishockeymannschaft übernehmen. Das teilt Füchse-Sprecher Andreas Friebel mit. „Two Turtles“ könne dabei auf viel Erfahrung in diesem Gebiet zurückblicken. Das Unternehmen betreut seit 1994 den mehrfachen DEL-Meister Eisbären Berlin, heißt es. Auch der DEL-Klub Bremerhaven und Oberligist Saale Bulls aus Halle seien zum Beispiel Partner des Unternehmens.

Ab sofort sind im Internet erste Füchse-Fanartikel verfügbar, so Friebel weiter. „Der Shop wird in den nächsten Wochen kontinuierlich ausgebaut und erweitert. Selbstverständlich wird es in der neuen Saison auch wieder einen Fanshop in der Eisarena geben.“ (SZ)

www.lausitzerfuechse-shop.de

zur Startseite