Neue Familienkarte verschickt Die Carli-Card liegt ab 1. Juli in den Briefkästen. Mit ihr kommen Kinder kostenlos ins Freibad oder Familien ins Museum.

Freitals Familienkarte ist nach dem Maskottchen Carli benannt. © Andreas Weihs

Am 1. Juli verschickt die Stadt Freital die neue Familienkarte Carli an rund 4 300 Haushalte mit Kindern. Die Karte ist dann für ein Jahr gültig. Mit ihr bekommen Familien Vergünstigungen bei 80 Anbietern aus Kultur, Handel, Handwerk und Gastronomie in Freital und Umgebung. Wie das Rathaus mitteilt, gehört zu der Karte ein Flyer mit Coupons. Mit diesen bekommen Kinder zum Beispiel freien Eintritt für das Hains oder eines der beiden Freitaler Freibäder, es gibt eine kostenlose Kinderführung auf Schloss Burgk mit anschließendem Eis oder freien Eintritt im Stuhlbaumuseum Rabenau. Im Sommer 2016 hatte die Stadt die Carli-Card eingeführt.

Anspruch auf die Carli-Card haben Eltern und Alleinerziehende mit einem oder mehreren im Haushalt lebenden Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Hauptwohnsitz in Freital. Der Familienpass ist einkommensunabhängig und für die Freitaler kostenlos.

Zuletzt wollte die Stadt per Umfrage wissen, wie die Karte bei den Freitalern ankommt. Bei viel Lob gab es auch Verbesserungsvorschläge: So wünschen sich die rund 50 Umfrageteilnehmer mehr Coupons für Zielgruppen wie Alleinerziehende und einkommensschwache Familien oder schulpflichtige, größere Kinder. Um die Karte noch bekannter zu machen und die Akzeptanz zu erhöhen, sollten nach Ansicht der Befragten neben dem Newsletter, dem Amtsblatt und der Internetseite noch weitere Kanäle genutzt werden. Vorstellbar wäre eine App oder ein Auftritt in den sozialen Medien. Die Stadtverwaltung will die Anregungen nun prüfen.

