Neue Fahrzeuge für den Rettungsdienst Über 1,6 Millionen Euro kosten die neuen Fahrzeuge. Erweitert wird mit der Investition aber nur die Flotte einer Wache.

© Symbolfoto: dpa

Der Landkreis Mittelsachsen benötigt neue Fahrzeuge für den Rettungsdienst. Für rund 1,6 Millionen Euro haben die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Technik in ihrer vergangenen Sitzung die Aufträge für Lieferung, Ausbau und Ausstattung von jeweils sieben Rettungstransportwagen (RTW) sowie sechs Krankentransportwagen (KTW) an eine Firma mit Sitz in Schönebeck erteilt.

Konkret sind für die RTW rund 966 000 Euro notwendig, für die KTW rund 654 000 Euro. Hinzu kommen ein weiterer KTW und RTW sowie zwei Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF), deren Kauf nicht vom Ausschuss abgenickt werden musste. Der Auftrag ist europaweit ausgeschrieben worden. Elf Bewerber hatten sich auf die Ausschreibung hin beworben, neun Angebote wurden eingereicht.

Lieferung voraussichtlich im Mai

Fast alle Fahrzeuge sind als Ersatz für andere gedacht, deren Nutzungsdauer abgelaufen ist. Dies sei nach einer Laufzeit von sechs Jahren und einer Leistung von über 300 000 Kilometern notwendig, so Kreissprecher André Kaiser. Lediglich ein RTW wird zur Verstärkung des bisherigen Bestandes eingesetzt. Er kommt in die Rettungswache nach Penig, die zurzeit neu gebaut und voraussichtlich 2018 fertiggestellt wird. Steffen Kräher, Abteilungsleiter im Bereich Ordnung und Sicherheit im Landratsamt, rechnet damit, dass die neuen Fahrzeuge ab Mai kommenden Jahres geliefert werden.

Döbeln profitiert von den Neubeschaffungen nicht. Die Fahrzeuge werden neben Penig in Freiberg, Flöha, Geringswalde, Hainichen, Dittmannsdorf, Eppendorf sowie Burgstädt eingesetzt. Die Döbelner sind aber bereits gut aufgestellt: Etwa 900 000 Euro hat der Landkreis Anfang 2016 in die Hand genommen und drei RTW in Kastenbauweise, vier KTW und ein NEF gekauft. Es war das erste Mal, dass der Landkreis die Kosten für die Ausstattung der Fahrzeuge im Raum Döbeln übernommen hat.

Hintergrund ist die Umstrukturierung der Rettungszweckverbände. Noch gehört der Altkreis dem Rettungszweckverband (RZV) Grimma an, ab 1. Januar 2018 ist der Landkreis der Träger des Rettungsdienstes. Als dieser verfügt Mittelsachsen dann insgesamt über 50 RTW, KTW sowie NEF. Auf den Kosten für die Neubeschaffung der Fahrzeuge bleibt der Landkreis nicht sitzen. Sie werden Kreissprecher Kaiser zufolge von den Krankenkassen übernommen. (DA/mf/sol)

