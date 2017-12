Neue Fachrichtung für das Abitur etabliert Zum Beginn des Schuljahres startete die Freie Werkschule mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Soziales. Das Interesse steigt, auch bei Betrieben in der Nähe.

Die junge Lehrerin Franziska Hinkert vermittelt den im Sommer gestarteten Leistungskurs Gesundheit und Sozialwesen an der Freien Werkschule ihr Wissen. Momentan unterrichtet sie 13 Schüler und Schülerinnen. Ab Mai 2018 sollen die Kursteilnehmer zwei Wochen Praxiserfahrung in Unternehmen der Region sammeln. © Claudia Hübschmann

Meißen. Franziska Hinkert unterrichtet erst seit Schuljahresbeginn an der Freien Werkschule in Meißen. Mit dem Start der 29-jährigen Radebeulerin, die nach ihrem Lehramtsstudium für berufsbildende Schulen den Lehrauftrag in der Porzellanstadt übernommen hat, begann auch ein neuer Schwerpunkt in der Oberstufe. Neben der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften gibt es nun auch Gesundheit und Sozialwesen an der Werkschule.

„Das wurde nötig, weil die Bewerbungen für die Oberstufe von Jahr zu Jahr anwuchsen. Die Soll-Zahl von 18 Schülern im Bereich Wirtschaft wurde deutlich überschritten“, sagt Geschäftsführerin Dorothee Finzel. Der Gedanke: Mit einem zweiten Schwerpunkt so viele Interessenten für das berufliche Gymnasium gewinnen, dass sich die Anmeldungen auf zwei Kurse aufteilen lassen. Es klappte. Bis zum Beginn des Schuljahres hatte man sowohl die Genehmigung erhalten als auch eine neue Lehrkraft für den zweiten Schwerpunkt gefunden – Franziska Hinkert.

13 Schüler besuchen aktuell ihren Unterricht im Bereich Gesundheit und Sozialwesen. 17 sind es bei den Wirtschaftswissenschaften. Ganz so einfach ist der Lehrplan für die Klassen 11,12 und 13 aber nicht umzusetzen. Denn Gesundheit und Soziales passen nur bedingt zusammen. So hat Hinkert selbst nur einen der beiden Bereiche schwerpunktmäßig studiert, muss aber auch den anderen dem Lehrplan entsprechend gleichberechtigt unterrichten.

Für die Lehrerin, die auch eine Ausbildung als Physiotherapeutin abgeschlossen hat, keine einfache Aufgabe. „Es ist schon ein bisschen Neuland, erst einmal überwiegen die theoretischen Schwerpunkte die praktischen“, räumt Dorothee Finzel ein.

Das werde sich aber ab Mai 2018 ändern. Vorgesehen sei, dass die Elftklässler, die im Schwerpunkt Gesundheit und Sozialwesen beginnen, ein zweiwöchiges Praktikum bei einem Kooperationsbetrieb in der Region absolvieren. Die Schul- und Geschäftsleitung befinde sich bereits in Gesprächen mit interessierten Partnern.

Finzel nennt unter anderem die Elblandkliniken, die Lebenshilfe, die christliche Sozialstation, das Kreisjugendamt, den Paritätischen Wohlfahrtsverband oder den christlichen Verein junger Menschen in Coswig. Sie alle könnten zwischen zwei und vier Plätze für Praktika bereitstellen und somit das neue Profil an der Freien Werkschule mit einem praktischen Teil bereichern.

Für die Geschäftsführerin steht fest, dass sich Gesundheit und Sozialwesen dadurch weiter etablieren werden. Schon jetzt sei die Zahl der Interessenten groß. Im kommenden Schuljahr könnten in beiden Richtungen etwa gleich viele Schüler am Beruflichen Gymnasium beginnen. Am Ende steht jeweils ein allgemeingültiges Abitur – unabhängig vom gewählten Schwerpunkt. Anders als das Fachabitur ist es dem normalen Abitur gleichwertig.

„Insgesamt versuchen wir, immer mit 30 Schülern für beide Richtungen zu starten“, sagt Finzel. Der Jahrgang werde aber nur für die Leistungskurse getrennt, bleibe in den anderen Fächern wie Deutsch, Englisch oder Mathe zusammen, betont sie.

Für die Jugendlichen in Meißen sei es wichtig, nun nicht mehr nach Dresden oder Großenhain fahren zu müssen, wenn sie eher soziale Aspekte während der Schulausbildung vertiefen wollten. Dank der neuen Lehrerin Franziska Hinkert ist das an der Zscheilaer Straße nun also möglich.

Infoveranstaltung zum Beruflichen Gymnasium in der Freien Werkschule, 5. Januar, 14 Uhr, mit Präsentation zur Gestaltung der Oberstufe und zu den angebotenen Fachrichtungen. Anmeldungen für die Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften und Gesundheit/Sozialwesen sind unter Einreichung einer Zeugniskopie bereits möglich. Weitere Auskünfte unter Telefon 03521 718670.

zur Startseite