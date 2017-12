Neue Fabrik in Bischofswerda Die Max Aicher Gruppe will an der Bautzener Straße Elektroden fertigen. Das soll der Region 140 Arbeitsplätze bringen.

In Bischofswerda soll eine Fabrik für Graphitelektroden entstehen. © Regina Berger

Bischofswerda. Gute Nachrichten aus der Wirtschaft. Die Max Aicher Unternehmensgruppe will in Bischofswerda im Industriegebiet Nord ein Graphitelektrodenwerk bauen und später in der Fertigung 140 dauerhafte Arbeitsplätze schaffen. Das verkündete Prof. Dr. Klaus Krüger von der Aicher-Unternehmensgruppe am Dienstagabend im Bischofswerdaer Stadtrat.

Die Verhandlungen sind schon weit fortgeschritten. So hat die Unternehmensgruppe 90 000 Quadratmeter Fläche gekauft und sich weitere 28 000 Quadratmeter gesichert. Die Bauarbeiten für das neue Werk sollen so schnell wie möglich beginnen, die Planung für die neue Fabrik wurde bereits beauftragt. Die Max Aicher Unternehmensgruppe will in der ersten Ausbaustufe 30 000 Tonnen Graphitelektroden pro Jahr fertigen. Ein großer Teil der dafür nötigen Technik kommt aus einem ehemaligen Graphitelektrodenwerk in Griesheim bei Frankfurt. Die Max Aicher Unternehmensgruppe hat die Technik gekauft, nachdem das Werk vor anderthalb Jahren geschlossen worden war.

Die Elektrodenhersteller in China haben die Preise lange gedrückt, beherrschen auch deshalb nun im Wesentlichen den Markt und haben jetzt die Preise drastisch erhöht, eine Tonne kostet das Fünffache. Die Max Aicher Unternehmensgruppe braucht Graphitelektroden für die eigene Stahlfertigung, sie will auch deshalb die Fertigung aufbauen. (SZ/pre)

zur Startseite