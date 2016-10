Neue Fabrik – mehr Jobs Das Unternehmen Schoplast Bischofswerda nimmt seine neue Halle in Wölkau in Betrieb. Eine Investition mit neuem Partner.

Kunststoffteile unter anderem für Steckdosen werden an den Automaten bei Schoplast Plastic in Wölkau hergestellt. Etwa 60 der 160 Mitarbeiter des Unternehmens arbeiten im neuen Werk, die meisten in rollender Woche. © Steffen Unger

In der neuen Halle der Schoplast Plastic GmbH Bischofswerda in Wölkau wird seit dieser Woche gearbeitet. Hergestellt werden Kunststoffteile für die Elektroindustrie, beispielsweise für Steckdosen und Lichtschalter. Produziert wird für deutsche Hersteller, die ihre Erzeugnisse über den Fachgroßhandel vertreiben, sagte Werner Scholze, Firmengründer und geschäftsführender Gesellschafter. In Baumärkte wie die Baywa in Bischofswerda kommen die Produkte von Schoplast nicht.

Mit dem Neubau erweitert Schoplast seine Produktionsfläche um fast das Doppelte. Zu den 2 000 Quadratmetern Fertigungsfläche in Bischofswerda kommen 1 800 Quadratmeter hinzu. Außerdem entstanden in Wölkau Lager- und Büroräume.

Das Werk im Gewerbegebiet an der Bautzener Straße in Bischofswerda konzentriert sich jetzt stärker auf die Herstellung von Kunststoffteilen im Spritzgussverfahren. Der Wölkauer Betrieb ist auf das Duroplastpressen spezialisiert. Die Werkzeuge, mit denen das geschieht, werden gleich gegenüber bei Schoform hergestellt.

Die Belegschaft wuchs seit Jahresbeginn um rund 30 auf jetzt 160 Mitarbeiter. Die Schoplast Plastic GmbH investiert 6,5 Millionen Euro in die neue Halle und deren Ausstattung.

Um sich für die Zukunft aufzustellen, geht Schoplast eine strategische Partnerschaft mit der Albrecht Jung GmbH & Co. KG im Sauerland ein. Werner Scholze, bisheriger Alleineigentümer, verkaufte 24,99 Prozent seiner Geschäftsanteile an das Unternehmen, das Hauptkunde von Schoplast ist. Auf dieser Basis wird Schoplast zum alleinigen Lieferanten aller Kunststoffteile, die der sauerländische Partner braucht.

Eingeweiht wird das Werk in Wölkau am 12. Oktober. Zur Feier wird auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich erwartet.(SZ/ir)

zur Startseite