Neue Experten für den Wein Die IHK übergab auf Schloss Wackerbarth 20 Absolventen ihre Zeugnisse.

Nach der Zeugnisübergabe wurde angestoßen. © Klaus-Dieter Brühl

Es gibt viele Begriffe, wie sich die Akademieteilnehmer jetzt nennen können: Weinprofis, Genussbotschafter oder Weinakademiker zum Beispiel. Offiziell tragen die 20 jungen Frauen und Männer nun die Bezeichnung „Weinberater in Gastronomie und Handel – Schwerpunkt Sächsischer Wein“. Am Montag haben sie auf Schloss Wackerbarth ihre Zeugnisse bekommen. Unter den Absolventen ist auch Lisa-Marie Celesti. Sie macht im Hilton Hotel in Dresden eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. Ein Jahr lang hat sie sich bei Kursen auf dem Weingut umfangreiches Wissen über die sächsischen Weine angeeignet. „Am spannendsten war die Arbeit in den Weinbergen“, sagt die 21-Jährige.

Vom Rebschnitt bis hin zur Weinlese und der anschließenden Kelterung lernten die Teilnehmer alle Schritte der Weinproduktion kennen. Aber nicht nur die Herstellung gehörte zu den Ausbildungsschwerpunkten. Auch Rebsortenkunde, Sensorik sowie die Harmonie von Wein und Speisen standen auf dem Lehrplan. Ebenso ein Treffen mit dem Winzer Frédéric Fourré.

Am Ende mussten die Teilnehmer eine Prüfung bei der IHK Dresden meistern. Für Lisa-Marie Celesti war die Blindverkostung am schwierigsten. Am Geschmack mussten die Prüflinge fünf Weine aus dem Weinbaugebiet Sachsen erkennen. Müller-Thurgau zum Beispiel schmecke frisch und klar und ein wenig nach saurem Apfel, sagt die Absolventin.

Die Zusatzqualifikation ist in diesem Umfang in Sachsen einmalig. Die Teilnehmer kommen aus dem ganzen Freistaat. „Wir wollen den sächsischen Wein noch stärker vermarkten“, sagte Günther Bruntsch, der Präsident der IHK Dresden, bei der Zeugnisübergabe. Die Weinführer könnten Gäste nun umfassend beraten. Seit 2010 haben rund 340 Teilnehmer die Prüfung absolviert. Für den neuen Jahrgang gibt es schon Anmeldungen. (SZ/nis)

