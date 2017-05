Neue Etappe bei der Burg-Sanierung Die Anlage auf dem Berg Oybin wird weiter saniert. Dieses Mal liegt der Mittelpunkt der Arbeiten am Wohnturm.

Blick auf die Burg- und Klosteranlage in Oybin. © Harald Anders

An der Burganlage auf dem Berg Oybin stehen wieder Baugerüste. Sie zeugen von neuen Sanierungsarbeiten, die in den nächsten Monaten vor allem am Wohnturm der historischen Burganlage stattfinden. Die Gemeinderäte haben dafür vor Kurzem die Beschlüsse zum Aufstellen der Spezialgerüste sowie die Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten vergeben.

Die Arbeiten, die im Rahmen des EU-Projektes „Gedächtnis in der Landschaft des Dreiländerecks“ durchgeführt werden, haben einen Wertumfang von insgesamt rund 199000 Euro. Während der Gemeinde für den Spezialgerüstbau drei Angebote vorlagen, hatte sich um die Restaurierungsarbeiten mit dem Radeberger Unternehmen Kühnapfel nur eine Firma beworben. In Oybin kann man mit diesem Umstand gut leben. Die Radeberger Firma ist für die erforderlichen Arbeiten fachlich geeignet und durch frühere Arbeiten bereits bekannt. Das sei ein günstiger Umstand, da es somit kaum ein Risiko gebe, dass die Arbeiten nicht sach- und fachgerecht ausgeführt würden, hieß es in der Sitzung der Gemeinderäte. (SZ/se)

zur Startseite