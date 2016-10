Neue Ernsthaftigkeit Die deutsche Elf dominiert in der WM-Qualifikation – das ist auch eine Lehre aus dem Halbfinal-Aus bei der Europameisterschaft.

Zufrieden und doch kritisch: Joachim Löw ändert die Ansprache. © dpa

Er ist ein bisschen früher da. Lässig mit den Händen in den Hosentaschen hält sich Joachim Löw im Hintergrund, während sein Kollege eine Lobrede auf das DFB-Team hält. Die Schwärmerei des Nordiren Michael O’Neill gipfelt in seinem Zweifel, ob es irgendwo auf der Welt eine Mannschaft oder ein System gebe, die oder das die deutsche Elf stoppen könne. Löw schmunzelt, als er auf dem Podium im Pressezelt sitzt und sagen soll, was er von diesem Kompliment hält. „Nun“, antwortet er, „wir sind hier und da auch schon aufgehalten worden.“

So flapsig er das sagt, so ernst meint er es. Es ist vielleicht sogar die Kernaussage an diesem späten Dienstagabend nach dem unspektakulären und dennoch überzeugenden 2:0-Sieg gegen Nordirland. Wegen dieser Erfahrung nämlich hat Löw seine Einstellung zur Qualifikation an sich geändert, und die fordert er nun nach innen wie außen. Konsequent, rigoros, ja, gnadenlos solle die Mannschaft das durchziehen. „Nicht wie beim letzten Mal“, betont Löw.

Dabei hatte er die Quälerei zur EM in diesem Jahr noch verteidigt, Niederlagen in Polen und Irland schöngeredet nach dem Motto: Mit der direkten Vorbereitung wird alles besser! Damit behielt er zwar insofern recht, dass sich der Weltmeister in Frankreich spielstärker als die meisten Konkurrenten zeigte. Trotzdem scheiterte er im Halbfinale an Gastgeber Frankreich, der Traum vom Titel-Double platzte. Jetzt, mit etwas Abstand, macht Löw dafür auch die enttäuschenden Auftritte davor mitverantwortlich. Das sagt er zwar nicht direkt, aber man kann es heraushören.

Die Mannschaft habe sich wieder eine Spielweise erarbeitet, „mit der wir eine unheimliche Dominanz und unheimlichen Druck auf den Gegner ausüben können“, erklärt der Fußballlehrer. Die nächste Herausforderung sei es, das zu bestätigen und stabil zu bleiben. „Diese Konstanz hatten wir in der Qualifikation zur EM 2016 nicht in dem Maße.“ Das hatte Gründe: das emotionale Loch nach dem WM-Triumph, die Rücktritte von Leistungsträgern und Verletzungen. Und es hatte vor allem Folgen – fürs Selbstbewusstsein. Sie wussten, dass sie stark genug sein müssten, Europameister zu werden, aber die dafür nötige Überzeugung war erst in ihrem Spiel und dann im Kopf geschwunden.

Deshalb hat Löw seine Ansprache verändert. Er lobt den Start in die Quali für die WM 2018 in Russland mit drei Siegen und 8:0-Toren – und er ordnet die makellose Bilanz ein: „Wir haben nicht gegen die Kategorie eins gespielt. Gegen Mannschaften, die ein höheres Niveau haben, darf man im Detail weniger Fehler machen.“ Für den Feinschliff will er sich nicht mehr nur auf die kurze Zeit vor dem Turnier verlassen.

Zur neuen Ernsthaftigkeit gehört es, dass er in Pflichtspielen auf personelle Experimente verzichtet, auch wenn ihm Kritiker vorwerfen, ihm sei der Mut abhanden gekommen, auf junge Spieler zu setzen. Die, berichtet der Chefcoach, würden sich im Training hervorragend an die Philosophie und Spielweise anpassen. Löw spricht von einem Spagat: „Wann lässt man die Mannschaft zusammen, weil es wichtig ist, eingespielt zu sein, und wann kann man junge Spieler einbauen?“

Für die Partie gegen Nordirland hat er sich für die erste Variante entschieden und die Startelf unverändert gelassen. Ilkay Gündogan blieb zunächst draußen, weil Löw bei ihm nach langer Verletzungspause Defizite festgestellt hat. Dass er ihn zur Pause einwechselt, ist dem schmerzenden Rücken von Mesut Özil geschuldet. „Ilkay braucht noch ein paar Spiele bei Manchester City, um wieder bei 100 Prozent zu sein.“ Weniger reicht nicht für die Auswahl, auch das ist ein deutliches Signal.

Nun wird der Positivdenker Löw nicht zum Dauernörgler, er nennt immer noch die Stärken zuerst. „Dominanz, Variabilität – das ist hervorragend, wirklich gut.“ Was ihm jedoch auch gegen Nordirland gefehlt hat, ist die Effizienz. „Das ist ein wichtiges Thema.“ Bei allem Verständnis dafür, nach dem 2:0 „logischerweise ein bisschen das Tempo“ rauszunehmen, und selbst mit Berücksichtigung der – wie O’Neill zugab – auf Schadensbegrenzung bedachten Taktik des Gegners stehen zwei Tore in keinem vernünftigen Verhältnis zur Übermacht.

Mit der sollen sie die Quali weiter bestimmen, denn: „Das gibt uns im Vorfeld des Turniers auch das Gefühl von Sicherheit.“ Das ist der Grundgedanke.

