Neue Erkenntnisse zur Stahlwerksluft Feralpi, Umweltschützer und die Stadt diskutierten jetzt über Messergebnisse. Ein Wert bereitet dabei Sorgen.

Die Luftverschmutzung von Feralpi wird mit diesen Geräten gemessen. © Sebastian Schultz/Archiv

Wie sauber ist das Stahlwerk? Diese Frage haben sich jetzt Vertreter der Umweltorganisation BUND, von Feralpi, der Stadt Riesa sowie Nachbarn des Stahlwerks gestellt. Grundlage der Runde waren Messergebnisse des BUND und von Feralpi, die Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) vorab vorlagen. „Die Messungen haben übereinstimmend bestätigt, dass keine gesetzlichen Grenzwerte, aber die geltenden Beurteilungswerte für Chrom deutlich überschritten wurden“, so Müller.

Alle Beteiligten sind sich einig, dass an weiteren Verbesserungen gearbeitet werden muss. Insbesondere soll dem auffällig hohen Chromwert auf den Grund gegangen werden. Die Vize-Landeschefin des BUND-Sachsen Franziska Heß sagte: „Wir erkennen an, dass Feralpi bereits viel für den Umweltschutz getan hat. Wir werden darauf drängen, dass dieser Weg fortgesetzt und insbesondere die Ursache der hohen Chromwerte gefunden wird. Gern stellen wir unser Know-how zur Verfügung.“ Werksleiter Frank Jürgen Schaefer versicherte, dass es auch in seinem Interesse sei, für die Sicherheit der Anwohner und der Mitarbeiter zu sorgen.

Alle Beteiligten wollen die Messungen nun fortführen. Zusätzlich sind weitere Gesprächsrunden geplant. (SZ)

