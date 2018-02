Neue Ergotherapie geplant An die Kamenzer Straße in Pulsnitz zieht ein Pflegedienst. Vor dem Einzug wird umgebaut.

In die früheren Räume von Richter Bauelemente zieht bald ein Gesundheitsunternehmen. © Reiner Hanke

Pulsnitz. Richter Bauelemente steht noch in großen Lettern an dem Gebäude Kamenzer Straße 21 in Pulsnitz. Die Firma ist längst ausgezogen. Die Räume im Erdgeschoss stehen leer. Jetzt soll wieder Leben hineinkommen. Aber die Branche wechselt vom Bau- zum Gesundheitsunternehmen. Den entsprechenden Antrag stellte der Eigentümer der Immobilie jetzt. Die Stadt stimmte dem zu, zumal der neue Nutzer der Räume möglichst schnell einziehen möchte. Das ist der Pflegedienst IPS (Ihre Pflege Sachsen). Der war zuletzt in Pulsnitz mit der Betreuung einer Seniorenwohngemeinschaft in Räumen der Heliosklinik Schwedenstein aktiv. Die musste das Unternehmen aber aufgeben. Helios hatte den Mietvertrag beendet, um den Bereich selbst zu nutzen.

Unter diesen Umständen freue sich auch die Pulsnitzer Bürgermeisterin Barbara Lüke, dass IPS in Pulsnitz bleibt, sagte sie vor dem Technischen Ausschuss. Der Wunsch, wieder eine Wohnanlage zu entwickeln, habe sich zwar noch nicht erfüllt, ließ IPS wissen. Aber das Unternehmen startete bereits mit einem ambulanten Pflegeteam neu durch. Das hat sich interimsmäßig auf dem Julius-Kühn-Platz neben der Apotheke eingerichtet. Weitere Angebote sollen folgen. Standort werden dann die früheren Räume von Richter Bauelement sein. Dort ist eine Ergotherapie geplant und eine Tagespflege wird entstehen. In diese Räume zieht dann auch der ambulante Pflegedienst, erklärt der IPS Pflegedienstleiter Bernd Vogelsang. Die Entscheidung für den Interimsstandort sei gefallen, um sich nicht aus der Stadt zurückziehen zu müssen, bis geeignete Räume gefunden sind. Das ist nun geschafft. Bernd Vogelsang rechnet damit, dass der Umbau in den nächsten Wochen beginnen wird.

zur Startseite