Neue Erdgasleitung wird vorgestellt Aus den geplanten zwei Leitungen ist eine geworden. Wo die verlegt wird, zeigen die Investoren bald.

Die Europäische Gas-Anbindungsleitung (Eugal) wird in Coswig aus nur einer Leitung bestehen und damit deutlich weniger Platz brauchen. Das teilt der Fernleitungsnetzbetreiber Gascade mit. Ob es möglich ist, dass die Leitung einen Bogen um die Stadt und seine Ortsteile macht, steht noch nicht fest.

Am 1. November will Gascade sich und seine Pläne den künftigen Nachbarn vorstellen. „Uns ist es wichtig, zu hören, was die Menschen vor Ort bewegt. Denn ein Leitungsprojekt wie Eugal ist eine Gemeinschaftsaufgabe“, sagt Projektleiter Ludger Hümbs. „Für uns haben Mensch, Natur und Sicherheit bei Planung, Bau und Betrieb oberste Priorität.“

Zunächst sollen den Anwohnern die konkreten Planungs- und Beteiligungsschritte erklärt werden. Im November beginnt für Sachsen das offizielle Raumordnungsverfahren. Dabei wird die Strecke festgelegt. Aber auch mögliche Alternativen können geprüft werden. Die Eugal-Leitung soll dicht an die Opal-Leitung verlegt werden. Die bestehende Ostsee-Pipeline kommt von Niederau und verläuft über die Köhler- und die Elbgaustraße nach Brockwitz. In Kötitz queren die Rohre die Elbe. Laut Landesdirektion wird im Verdichtungsraum zwischen Meißen und Coswig eine alternative Trassenführung für Eugal detailliert untersucht: die Variante Meißen-West mit der Untervariante Elbquerung Diera-Zehren.

Ab Ende 2019 fließt Gas

Im Raumordnungsverfahren werden die Auswirkungen der Trassenverläufe auf Mensch, Natur und Umwelt geprüft. Die Träger öffentlicher Belange haben die Möglichkeit, Stellungnahmen abzugeben. Zudem werden die Unterlagen in den betroffenen Gemeinden und Landkreisen für die Öffentlichkeit ausgelegt. Mitte 2017 folgt dann das Planfeststellungsverfahren, mit dem Baurecht geschaffen wird. Nach der Genehmigung beginnt der Bau der Leitung mit einem Durchmesser von etwa 1,40 Meter. Ende 2019 soll sie in Betrieb gehen und laut Gascade die Lücke zwischen Bedarf und Transportkapazitäten schließen.

Informationsveranstaltung zum Projekt Eugal: 1. November, 15 bis 20 Uhr, Börse Coswig. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

