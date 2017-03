Neue Engstelle an der Dresdner Straße An der Ecke Schachtstraße lässt die Stadt zwei Bushaltestellen umbauen. Die Zufahrt zu einem Parkplatz ist zeitweise gesperrt.

An der Ecke Dresdener Straße/Schachtstraße fallen ab kommender Woche einzelne Fahrspuren weg. © Archivfoto/Frank Baldauf

Autofahrer müssen sich ab der kommenden Woche auf weitere Behinderungen an der Dresdner Straße einstellen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, fallen ab Montag bis voraussichtlich 28. April einzelne Fahrspuren an der Ecke Schachtstraße weg. Der Grund für die Arbeiten: Das Rathaus lässt die Bushaltestellen auf beiden Straßenseiten barrierefrei umbauen. Außerdem verlegt die Freitaler Strom und Gas (FSG) neue Kabel und Gasleitungen. Die Autofahrer werden an der Baustelle vorbeigeleitet.

Wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilt, werden jedoch die Zufahrten zu den Straßen Am Glaswerk und auch die Zu- und Ausfahrt zum Parkplatz der Panschau-Galerie zeitweise gesperrt. Autofahrer werden gebeten, den Baustellenbereich mit erhöhter Aufmerksamkeit zu befahren und die Beschilderungen zu beachten. Die Bushaltestellen werden während der Arbeiten auf beiden Straßenseiten in den Bereich der Autoparkplätze daneben verlegt.

Der Umbau der beiden Haltestellen ist Teil eines länger angelegten Vorhabens der Stadt. In diesem Jahr werden fünf Haltestellen saniert. An den beiden Haltestellen an der Bürgerstraße begannen die Arbeiten bereits im November und stehen nun kurz vor dem Abschluss. Nach der Fertigstellung der beiden Haltestellen an der Schachtstraße wird in diesem Jahr noch die am Platz des Handwerks umgebaut. (SZ/win)

