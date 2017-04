Neue Elektrik für Feuerwehrgerätehaus Im Feuerwehrgerätehaus in Hertigswalde wurde die komplette Elektroinstallation erneuert.

Für die Beleuchtung wurden LED-Lichter eingesetzt. © André Schulze

In den vergangenen Wochen wurde im Feuerwehrgerätehaus Hertigswalde die komplette Elektroinstallation erneuert. So unter anderem in der Fahrzeughalle sowie in den Sozial- und Aufenthaltsräumen. Darüber informiert Stadtsprecherin Kerstin Nicklisch. Für die Beleuchtungsanlage wurden nachhaltige LED-Leuchten eingesetzt. Für den Katastrophenfall wurde eine Notstromeinspeisung eingerichtet. Im Bereich der Fahrzeughalle und im Eingangsbereich wurden Einzelbatteriesicherheitsleuchten installiert. Eine Dachrinnenheizung im Bereich der straßenseitigen Fassade mit Steuergerät zur Temperatur- und Feuchteerfassung ergänzt die Sanierung am Feuerwehrgerätehaus Hertigswalde. Jetzt laufen noch die Malerarbeiten. Die Gesamtkosten sind mit etwa 12 100 Euro veranschlagt. (SZ)

