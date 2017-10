Neue Einwohner als Daueraufgabe Bürgermeisterin Susann Frentzen (parteilos) bewirbt sich am 5. November um eine zweite Amtszeit.

Nach siebenjähriger Amtszeit bewirbt sich Susann Frentzen erneut um das Amt der Priestewitzer Bürgermeisterin. Die 38-jährige Mutter zweier Töchter ist studierte Diplomwirtschaftsinformatikerin. Sie ist Mitglied des Kreistages. © Kristin Richter

Frau Frentzen, was hat Sie bewogen, nach sieben Jahren erneut anzutreten?

Ich möchte die Dinge fortsetzen, die erfolgreich gelaufen sind. Und jene wie den Breitbandausbau in der Gemeinde oder den Anbau des Kindergartens Priestewitz vorwärts bringen, die bereits in Planungsvorbereitung zum Haushalt 2018 angeschoben worden sind. Vieles in der Gemeinde hat sich in den letzten sieben Jahren sehr zum Besseren gewendet. Wir sind schuldenfrei und können mit unserem Ersparten entspannter künftige Projekte angehen. Das ist ein guter Grund, noch einmal anzutreten – und hoffentlich wiedergewählt zu werden, um die positiven Ansätze fortzuführen.

Aber Sie haben sich bis zum letzten Tag Zeit gelassen, um Ihre Kandidatur zu verkünden! Haben Sie gezweifelt?

Nein, denn ich hatte es letztes Jahr ja bereits angekündigt. Dennoch verschieben sich Prioritäten im Leben, so dass man über manche Dinge nachdenkt und für sich selbst neu bewertet. So habe ich die letzten zwei Jahre meine schwer pflegebedürftige Mutter zu Hause gepflegt, was mich neben diesem sehr ausfüllenden Amt als Bürgermeisterin sehr oft an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht hat . Diese ähnliche Situation der familiären Hilfe um den geliebten Menschen habe ich im Übrigen bei vielen Bürgern auch direkt erleben dürfen, wenn ich zu Altersjubilaren als Gratulantin gekommen bin. Dann entstehen auch persönliche Gespräche und Verständnis füreinander. In diesen Momenten ist man dankbar und auch demütig für jede Hilfe und Zeit, die man miteinander hat. Das Thema Pflege im ländlichen Raum ist mir eine Herzensangelegenheit und deshalb möchte ich allen Interessierten am 3. November meine Veranstaltung im Saal des alten Gasthofs Böhla Bahnhof empfehlen. Da wird nämlich genau ein solches Konzept vorgestellt. Im Kontrast dazu ist es erstaunlich, wie rasend schnell die Zeit vergeht. Der Büroalltag hat mich vor der Wahl im Griff und ich versuche, alle Wahlveranstaltungen neben der Arbeit zu meistern und freue mich über helfende Hände daheim.

Mit welchem Gefühl blicken Sie auf die vergangenen sieben Jahre zurück?

Mit einem sehr Guten! Ich stehe zu jeder meiner Entscheidungen! Durch meine konsequente Finanzpolitik wurde eine solide Grundlage geschaffen, um weiterhin investieren zu können. Neben dem kommunalen Straßennetz haben wir in drei Kindergärten, den Schulstandort Lenz und die Feuerwehr investiert. Als ich das Amt übernommen habe, musste ich mich damals natürlich erst einarbeiten. Ich musste einsehen, dass aus meiner Idee mit einem Bürgerbus aufgrund der Gegebenheiten ebenso wenig etwas wird, wie das künstliche Zusammenwachsen unserer 22 Ortsteile. Heute kenne ich in den einzelnen Dörfern nicht nur jeden Stein, sondern viele nette und engagierte Menschen. Die Verschiedenheit der Dörfer macht Priestewitz aus und daran sollte man gar nicht rütteln. Und ich bin überzeugt, die Arbeit eines Bürgermeisters muss man aus dem Herzen heraus machen, trotz Gegenwind. Das tue ich – und zwar sieben Tage die Woche.

Nicht jedes Thema in der Gemeinde macht Freude. Waren der umstrittene Abriss der Alten Schule in Lenz und der Streit um die Hallenbelegung im letzten Jahr Ereignisse, die Ihre Einstellung hätten ändern können?

Nein, eigentlich nicht. Ich bin es gewohnt, dass man nicht immer einer Meinung ist. Die Herausforderung dabei ist ja gerade, neben der sachlichen Diskussion eine für beide Seiten optimale Lösung zu finden. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass eine für jeden Bürger öffentlich zugängliche Sporthalle mit enormen Unterhaltungskosten auch für jeden zahlungsfähigen und sportbegeisterten Verein gerade im Kinder- und Jugendbereich zur Verfügung stehen sollte. Der Abriss der Alten Schule in Lenz war ein ebenso diskussionswürdiger Anlass gewesen, nur hier war die Herangehensweise eine andere. Das Thema hat alle Lenzer bewegt, die dort ihre Schulzeit erlebten und ich habe es ein Stück weit nachempfinden können. Im Ergebnis standen damals die Finanzen im Vordergrund. Heute erfreut man sich in Lenz am Blick auf ein toll saniertes Kirchenhaus mit einem wunderbar durch Anwohner gepflegten grünen Vorplatz. Darüber freue ich mich auch.

Mit welchen Ideen wollen Sie eine zweite Amtszeit prägen?

Ein Schwerpunkt besteht darin, die geplanten großen Investitionen wie den Schmutzwasserkanal Priestewitz, den Breitbandausbau, den Anbau des Kindergartens Priestewitz und die Großanschaffungen der Feuerwehren Lenz und Kmehlen finanziell umzusetzen. Aufgrund der erwähnten persönlichen Erfahrungen möchte ich die Pflege von Angehörigen im ländlichen Raum unterstützen. Und natürlich ist das große Thema Eigenständigkeit der Gemeinde prioritär für mich. Priestewitz wird aber aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen nach 2025 nicht mehr eigenständig sein können. Auch die gestiegenen gesetzlichen Anforderungen der Bürger an Service, die Qualität und die Effizienz von Verwaltungsleistungen lassen sich so besser erfüllen.

Welche Lösung ist für Sie denkbar?

Ich favorisiere eine größere Landkommune als Puffer zwischen Meißen und Großenhain, das wurde mir auch in Gesprächen mit unseren Bürgern nahegebracht. Auch schlage ich vor, das Amt des Bürgermeisters mit der Kommunalwahl 2019 von einem hauptamtlichen in ein ehrenamtliches zu ändern. Diese Möglichkeit besteht und würde ein Beitrag von mir zur finanziellen Entlastung der Gemeinde sein. Die Daueraufgabe, neue Bürger für unsere Heimatgemeinde Priestewitz zu gewinnen und den Charme des Landlebens zu vermitteln, ist ein Muss als Bürgermeister.

Frau Frentzen, haben Sie einen Plan B in der Tasche für den Fall, dass sich die Wähler nicht für Sie entscheiden?

Zum einen würde ich das sehr bedauern, da ich meine Arbeit im Dienste der Priestewitzer gern mache und noch viel vor habe. Andererseits geht immer eine andere Tür auf, wenn sich eine geschlossen hat.

