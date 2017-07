Neue Einkehr im Seidewitztal Die Gastronomie hat es vielerorts schwer. Eine junge Frau wagt es dennoch und fängt klein an.

Anne Waldeck freut sich auf viele Gäste im „Talhof Kaffee“. © Andreas Weihs

Für Ausflügler im Seidewitztal bei Liebstadt gab es bisher wenige Einkehrmöglichkeiten. Anne Waldeck will das ändern. Seit dem vergangenen Wochenende führt sie das „Talhof Kaffee“ in Biensdorf. Benannt hat sie es nach dem Talhof, auf dem sie mit ihrer Familie lebt.

„Es gibt hier einfach nichts in der Nähe“, sagt sie. „Ich wollte Wanderern und Radfahrern wenigstens eine kleine Pausenversorgung anbieten.“ Ihr Partner hat ihr dafür auf einen alten Heuwagen einen Imbiss gezimmert. Der steht jetzt unweit ihres Hofes, im Seidewitztal links an der Straße S 176 aus Pirna kommend, kurz vor dem Abzweig nach Biensdorf. Freitags öffnet die kleine Einkehr von 15 bis 18 Uhr, sonnabends schon ab 10 und sonntags ab 12 Uhr. In den Ferien ist Anne Waldeck auch unter der Woche ab 15 Uhr vor Ort. Wer die Einfahrt zu ihrem Wagen nicht verpassen möchte, sollte auf Holzpfeile mit der Aufschrift Eis achten.

Doch nicht nur Eis am Stiel hat die junge Frau, die erst im letzten Jahr aus Freital nach Biensdorf zog, im Angebot. „Bei mir gibt es Heiß- und Kaltgetränke sowie Pommes und Waffeln“, sagt sie. „Bald werde ich auch Softeis anbieten.“ Ideen werde sie dann weiter sammeln und umsetzen, je nachdem wie es eben läuft.

Die Gäste im Talhof Kaffee sitzen an überdachten Sitzgruppen aus Holz direkt an der Seidewitz – für die Rast ein idyllisches Plätzchen. Für Autofahrer gibt es ein paar Stellplätze. Auf Anfrage bietet Anne Waldeck auch Grillabende für etwa 15 bis 20 Personen an. „Die Gäste können es sich dann an unserer Feuerschale gemütlich machen und den Abend genießen“, sagt sie.

Kontakt und Reservierung Telefon 0174 5638334

