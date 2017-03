Neue Eigenheime in Mannsdorf In Mannsdorf werden in und um die ehemalige Schießanlage weitere Eigenheime gebaut.

In Mannsdorf werden in und um die ehemalige Schießanlage weitere Eigenheime gebaut. In der nächsten Stadtratsitzung steht der Verkauf eines Eckgrundstücks an der Alten Gutsstraße auf der Tagesordnung. Auch eine andere Fläche neben der ehemaligen Schießanlage sei schon verkauft worden, sagte Baudezernent Thomas Hanns. „Straße und Abwasserleitung ist da, dort kann sofort gebaut werden.“ Der Schießplatz selbst stehe für eine Bebauung mit Eigenheimen zur Verfügung. Der letzte Pächter hatte die Anlage vor einigen Jahren abgegeben. Auch für das Stadtgut auf der anderen Seite der ehemaligen Schießanlage gebe es Kaufinteressenten, sagte Thomas Hanns.

