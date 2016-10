Neue Eigenheime in Baulücken Der „Valtenvbergblick“ ist fast voll – einen neuen Standort gibt es dann nicht mehr.

Das von der Gemeinde erschlossene Wohngebiet „Valtenbergblick“ in Steinigtwolmsdorf ist fast vollständig bebaut. Hier stehen jetzt rund 20 Eigenheime und ein Mehrfamilienhaus. 800 Quadratmeter für ein Einfamilienhaus sind aktuell noch zu haben. Drei weitere Eigenheime sind langfristig denkbar. Dafür müsste aber erst die Fläche, die für ein Mehrfamilienhaus geplant war, neu vermessen werden.

Einen weiteren Eigenheimstandort werde die Gemeinde nicht vorbereiten, sagte Bürgermeister Guntram Steglich (parteilos) auf Anfrage. Stattdessen setze man auf Lückenbebauung in allen drei Ortsteilen und private Initiative. Aktuell bereitet ein Privatmann in Ringenhain an der Straße nach Weifa die Erschließung von drei Grundstücken vor. (SZ/ir)

zur Startseite