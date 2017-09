Neue Eigenheime an der Talstraße Am Bautzener Spree-Ufer darf künftig ein Areal von der Größe eines Fußballfeldes bebaut werden.

Die Karte zeigt das Areal, auf dem künftig Eigenheime entstehen sollen. © Repro:SZ

In Bautzen steigt jetzt das Angebot für Bauherren. An der Talstraße am rechten Spree-Ufer entsteht eine neue Fläche für Eigenheime. Ein Grundstück, das in etwa so groß ist wie ein Fußballfeld, darf nun bebaut werden. Sieben bis acht Häuser haben dort Platz. Ursprünglich handelte es sich bei dem Grundstück um eine Grünfläche. Das hat der Stadtrat jetzt geändert und das Grundstück zur Wohnbaufläche erklärt.

Laut der Bautzener Stadtverwaltung befinden sich auf der Fläche derzeit einige wenige Gärten, die noch genutzt werden. Daneben gibt es auch leer stehende und zum Teil verfallene Lauben, einige Nadelbäume und viel Wildwuchs. Die Fläche gehört der Firma Drews Invest Bautzen. Das Unternehmen möchte das Baugrundstück von der Bautzener Talstraße aus über eine Privatstraße erschließen.

Um die Zukunft der Gärtner sorgten sich einige Stadträte. So wollte Linken-Stadtrat Steffen Grundmann wissen, was aus jenen wird, die dort noch eine Fläche bewirtschaften. Dafür hatte die Bautzener Stadtverwaltung eine einfache Antwort. Der Eigentümer hat bereits vorhandene Pachtverträge gekündigt. (SZ/mho)

