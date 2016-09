Neue Duschen für den FC Oberlausitz Ein Ende ist in Sicht: Die Bauarbeiten sind fast geschafft. Dann rollen die Bälle wieder im eigenen Stadion.

Die Bauarbeiten in den Duschen und Umkleiden sind fast abgeschlossen. Damit kann der FC Oberlausitz seine Heimspiele wieder in seiner Sportstätte, der Sparkassen-Arena in Neugersdorf, austragen. Bislang hatten die Hochwasserschäden die Nutzung der Mannschaftsräume verhindert, sodass der FCO auf das Zittauer Stadion ausweichen musste. © Rafael Sampedro

Die neuen Duschen warten bereits auf die Spieler und bald ist das Stadion für die Fans des FC Oberlausitz Neugersdorf wieder geöffnet. Bisher mussten sie für die eigenen Heimspiele bis in das Zittauer Weinau-Stadion fahren. Denn die Sparkassen-Arena Oberlausitz in Neugersdorf ist eine Baustelle. Eigentlich sollte der Umbau zum Saisonstart längst abgeschlossen sein. Doch die Bauarbeiten brauchten mehr Zeit als anfangs erwartet.

Das Ziel der Sanierungsarbeiten ist es, die Turnhalle neben dem Stadion endlich auf Vordermann bringen. Denn die angrenzende Turnhalle, in der sich die Mannschaftsräume befinden, hat unter dem Hochwasser 2013 schwer gelitten. Die Stadt hat die Bauarbeiten in Auftrag gegeben. Schließlich soll die Neugersdorfer Mannschaft auch in ihrer eigenen Arena spielen können. Seit dem Frühling dieses Jahres wird an den Duschen, Toiletten sowie der Gaststätte gearbeitet. Die Investitionssumme für die Sanierung beträgt 650000 Euro. Diese sind Teil der Mittel der Hochwasserschadensbeseitigung 2013. Damals wurde das gesamte Untergeschoss überflutet. Das ist auch der Grund, warum die Bauarbeiten sich so hingezogen haben. „Das Wasser hat Schäden hinterlassen, von denen wir gar nichts geahnt haben. Das wurde alles erst offengelegt, als die Arbeiten begonnen hatten und wir uns die Flächen direkt ansehen konnten“, sagt Bernd Noack, Beigeordneter der Stadt Ebersbach-Neugersdorf. Bei den Arbeiten kamen ungeahnte Mängel zum Vorschein, denn das Wasser hat den Fußboden durchtränkt. Das Fundament musste vollständig erneut werden. „Das nahm natürlich viel Zeit in Anspruch, mit der niemand gerechnet hatte“, sagt Noack. Aber nach der Besprechung sind die Beteiligten zuversichtlich für die weiteren Arbeiten.

In der nächsten Woche kann wieder in Neugersdorf Fußball gespielt werden. Die Duschen, Umkleiden und die Schiedsrichterkabine sind bis dahin fertig. Beendet sind die Bauarbeiten damit allerdings noch nicht. „Aber es ist uns wichtig, wieder in Neugersdorf spielen zu können“, sagt Ernst Lieb. Da stimmen ihm die Fans wohl zu.

Besonders für sie war es schade, denn sie wollten ihre eigene Mannschaft in der Regionalliga Nord/Ost anfeuern. Die Fans mussten für die bisherigen Heimspiele jedoch extra den Weg bis ins Zittauer Stadion auf sich nehmen. Doch auch dort waren sie vor Ort und es lohnte sich für sie. Zuletzt konnten sie ihre Mannschaft zu einem 3:0 gegen Schönberg bejubeln. Das hat dem FC Oberlausitz am sechsten Spieltag der Saison den 13. Tabellenplatz gesichert und die Kette aus vier Niederlagen endlich unterbrochen. „Das war der erste Schritt in die richtige Richtung“, kommentiert FCO-Präsident Ernst Lieb und ist sehr zuversichtlich für die zukünftigen Spiele. Auch diese Woche wollen sie versuchen, stark gegen den Tabellenvierten FC Viktoria 1998 in Berlin zu sein.

Das nächste Heimspiel gegen den Berliner FC Dynamo ist am Sonnabend, den 24. September. Und zwar in Neugersdorf. Denn bis dahin ist auch teilweise der Abschluss der Bauarbeiten geplant. Das wurde in der letzten Baubesprechung beschlossen, berichtet der FCO-Präsident Lieb. Er sagt: „Wir bekamen noch einmal neuen Antrieb und sind jetzt zuversichtlich, das nächste Heimspiel in unserer Arena austragen zu können.“

An Bauarbeiten in ihrer Sparkassen-Arena sind die Neugersdorfer bereits gewöhnt. Erst im vergangenen Oktober wurde der acht Meter hohe Sprecherturm fertiggestellt, welcher jetzt einen Platz für den Stadionsprecher und die Presse bietet, aber gleichzeitig auch als Durchgang zwischen Fußballfeld und Umkleiden für die Spieler dient. Als Nächstes wird an der Gaststätte weitergebaut. Solange werden der VIP-Bereich und die Pressekonferenzen in die Turnhalle ausgelagert. Doch zumindest die Umkleiden sind wieder nutzbar. „Wir hoffen, dass wir die neuen Duschen nächste Woche mit einem Sieg einweihen können“, sagt FCO-Präsident Lieb.

