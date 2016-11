Neue Durchblicke im Frauenburg-Karree Kommwohnen saniert drei Häuser an der Reichertstraße. Und macht dabei vor Wänden und Decken nicht halt.

Die Häuser Reichertstraße 54 bis 58 erhalten an der Straßenseite durchgängige Flure, damit vom Fahrstuhl in der Nummer 56 auch die anderen Häuser erreichbar sind. Dafür mussten Wände und Decken erst einmal raus. © pawel sosnowski/80studio.net

Fernblick vom Feinsten: Wer derzeit in der Reichertstraße 58 steht, kann problemlos durch die 56 hindurch bis in die Nummer 54 schauen. Und das vom zweiten Stock bis zum Parterre, wahlweise auch umgekehrt. „Wir verbinden alle drei Häuser mit langen Gängen entlang der Straßenfassade“, sagt Christina Hase, Bauingenieurin beim städtischen Großvermieter Kommwohnen. Hintergrund des Ganzen: Das mittlere der drei Häuser erhält bei der kürzlich begonnenen Sanierung einen Fahrstuhl. Von diesem aus sollen sämtliche Mieter aus allen drei Häusern in ihre Wohnungen gelangen – und zwar vom Parterre bis rauf zum Dachgeschoss. Zwar fallen durch die Gänge viele Zimmer mit Blick nach vorn auf die Straße weg, aber es ist preiswerter, als wenn jedes Haus seinen eigenen Fahrstuhl bekäme. Und auf den Preis muss Kommwohnen achten, sonst finden sich keine Mieter für die 23 Wohnungen. Die äußeren Häuser 54 und 58 behalten im Übrigen ihre Treppenhäuser, sodass alle Wohnungen auch künftig auf dem herkömmlichen Weg erreichbar bleiben.

Die Gebäude sind ein weiterer Bauabschnitt für das Frauenburgkarree in der Südstadt. Seit 2011 schafft Kommwohnen hier seniorengerechte Wohnungen, mittendrin ist ein Altenpflegeheim mit 36 Plätzen entstanden. Die Nachfrage ist gut, fast alle Wohnungen sind vermietet. „Deshalb sanieren wir jetzt die nächsten drei Häuser“, sagt Christina Hase. Die Entkernung ist erledigt, jetzt werden der Fahrstuhlschacht und die neuen Massivdecken vorbereitet: „Die benötigen wir für Brandschutz und Statik.“ Statik deshalb, weil sich die Grundrisse massiv ändern: „Die neuen Trennwände zwischen Wohnungen und Gang sind sehr schwer.“

Künftig sind fast alle Wohnungen in Richtung Hof ausgerichtet. Nur an den Enden der Gänge gibt es auch Wohnungen mit Fenstern zur Straße. Parallel laufen die Arbeiten an den Dächern. „Die wollen wir dieses Jahr noch dicht bekommen“, so die Bauingenieurin. Auch die neuen Fenster sollen noch vor dem Winter eingebaut werden. Wenn die äußere Hülle so weit fertig ist, kann der Innenausbau auch über den Winter weitergehen. Ziel ist es, die Sanierung dieser drei Häuser bis Ende September nächsten Jahres abzuschließen. Beim Konzept orientiert sich Kommwohnen stark an den bereits fertiggestellten Häusern im Quartier: Alle Wohnungen werden hochwertig saniert und von der Straße bis in jedes einzelne Bad schwellenlos hergerichtet. Es gibt durchweg Zwei- und Dreiraum-Wohnungen mit Größen zwischen 47 und 79 Quadratmetern. Jede hat einen Balkon, eine Terrasse oder einen Wintergarten. Im Gegensatz zu den schon fertigen Häusern hat die Denkmalpflege aber keine Balkone im Dachgeschoss genehmigt. Deshalb erhalten diese Wohnungen Wintergärten. Im Dachgeschoss entsteht eine Wohnung pro Haus, in den anderen Etagen wird die Häusertrennung aufgelöst, eine Wohnung kann also Zimmer in zwei benachbarten Häusern haben.

Die Baufahrzeuge erreichen die Baustelle nur über den Hof – und den Hof bisher nur über die Johann-Haß-Straße. Die aber ist in einem schlechten Zustand und seit Juli für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen gesperrt. „Gemeinsam mit der Stadt haben wir nun eine Lösung gefunden“, freut sich Kommwohnen-Chef Arne Myckert. Nach Aussage von Torsten Tschage vom Tiefbauamt hat die Stadt die Einbahnstraßenregelung auf einem Teil der Frauenburgstraße aufgehoben, nämlich zwischen der Reichertstraße und dem Haus Frauenburgstraße 27. „Dazu ist es nötig, dort Halteverbote anzuordnen, und zwar von Montag bis Freitag, jeweils von 7 bis 16 Uhr“, so Tschage. Laut Myckert ist das inzwischen erfolgt. Nach dem Ende der Bauarbeiten wird die Einbahnstraßenregelung wieder hergestellt.

Allerdings wird die Baustelle noch eine Weile dauern. Kommwohnen will zwischen Frühling 2017 und September 2018 die beiden angrenzenden Häuser Reichertstraße 50 und 52 sanieren und ebenfalls mit einem gemeinsamen Fahrstuhl ausstatten, anschließend bis zum Jahr 2019 noch das Eckhaus Frauenburgstraße 1. Alles in allem entstehen 50 seniorengerechte Wohnungen für fünf Millionen Euro. Wenn das geschafft ist, sollen irgendwann auch die Frauenburgstraße 5 und die schicke Villa im Hinterhof saniert werden. Dafür aber gibt es bisher keine Pläne – weder zeitlich noch bei der konkreten Nutzung der Häuser. Allerdings eilt es nicht: Die Villa hat bereits ein neues Dach und ist somit vor dem Verfall gesichert.

