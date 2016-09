Neue Drehleiter kommt im Oktober Weißwassers Feuerwehr erhält neue Technik – und zeigt diese bei einem Tag der offenen Tür.

Symbolbild © Thomas Eichler

Weißwasser. Nach fast einem Jahr sei man mit der Drehleiter auf der Zielgeraden, erklärte Weißwassers Stadtwehrleiter Gerd Preußing am Montag in der Sitzung des Haupt- und Sozialausschusses. So fahren acht Kameraden der Feuerwehr vom 24. bis 25. Oktober zum Hersteller der neuen Drehleiter, wo sie in die neue Technik eingewiesen werden. Vier Tage später, am 29. Oktober, soll die Drehleiter dann bei einem Tag der offenen Tür den Weißwasseranern vorgestellt werden, kündigt Gerd Preußing an. Eine Kostensteigerung habe es laut dem Feuerwehr-Chef nicht gegeben. Diese liegen wie geplant bei rund 639 000 Euro. 368 000 Euro werden dabei über Fördermittel des Freistaats Sachsen finanziert. Es handelt sich damit um die größte Neuanschaffung für die Weißwasseraner Feuerwehr seit dem Bau der Feuerwache im Jahr 1992.

Noch offen ist indes, wie es mit der alten Drehleiter weitergeht. Eigentlich habe man gedacht, man nehme die alte Leiter beim Abholen der neuen gleich mit zu der Firma, erklärt Gerd Preußing auf Nachfrage von Hartmut Schirrock. Doch diese habe gesagt, dass die Stadt mit einer Versteigerung besser komme. (szo)

