Neue Drehleiter für die Feuerwehr Über die in Bischofswerda lange geplante Anschaffung beschließt am Dienstag der Stadtrat. Es geht um super Technik und viel Geld.

Die Feuerwehr von Bischofswerda soll eine neue Drehleiter bekommen. © Uwe Soeder

Die neue Drehleiter für die Feuerwehr Bischofswerda wird rund 612 000 Euro kosten und soll jetzt nach langer Vorbereitungszeit angeschafft werden. Zuletzt wurde unter anderem noch darüber diskutiert, an wen der Auftrag zur Beschaffung ausgegeben wird. Der zuständige Verwaltungsausschuss hat entschieden, das an die Firma Rosenbauer Karlsruhe GmbH & Co. KG zu vergeben. Dem Stadtrat, der am Dienstag tagt, wird empfohlen, dem zu folgen. Sieben Firmen hatten die aufgrund des Umfangs europaweite Ausschreibung angefordert, nur ein Angebot ging ein.

Die Stadt kauft für ihre Feuerwehr eine vollautomatische Drehleiter mit einem MAN als Fahrgestell. Es gibt dafür 219 000 Euro Fördermittel verteilt auf zwei Jahre. Im Etat der Stadt für 2016 und 2017, der am Dienstag vorgestellt wird, ist die Anschaffung der neuen Drehleiter verankert. Das sichert die Eigenmittel. (SZ/ass)

zur Startseite