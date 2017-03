Artikelempfehlung

Neue Doppelspitze beim Görlitzer DRK

Görlitz. In der Führungsriege des Görlitzer DRK-Kreisverbandes ist bereits kurz vor dem Ausscheiden von André Maywald zum Monatsende der Wechsel an der Spitze erfolgt. Seit einer Woche sind Janet Schulz und Rüdiger Neumann als Vorstände im Amt. Das Präsidium des Kreisverbandes hat André Maywald am Dienstag vor einer Woche abberufen. Er soll den neuen Vorständen bis zum Auslaufen seines Vertrages beratend zur Seite stehen und die Übergabe bis dahin begleiten, sagt Janet Schulz. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/neue-doppelspitze-beim-goerlitzer-drk-3642580.html