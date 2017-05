Neue Decke für untere Härtelstraße Für drei Tage müssen sich die Kraftfahrer in Waldheim auf eine Umleitung einstellen. Die Strecke ist ausgeschildert.

Vom 29. bis 31. Mai soll auf der unteren Härtelstraße die Asphaltdecke erneuert werden. Deshalb ist der Abschnitt vom Ärztehaus bis zur Mittweidaer Straße in dieser Zeit voll gesperrt und die Kraftfahrer müssen sich auf eine Umleitung einstellen. Nach Informationen von Toralf Pönisch vom Tiefbauamt erfolgt die Umleitung vom Bahnhof in Richtung Zentrum für Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen (außer Busse des öffentlichen Nahverkehrs) nach der Kreuzung Bahnhof-/Härtelstraße über die Bahnhofstraße und für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen ab der Kreuzung über die obere Härtelstraße, den Niethammerberg und die Kirschallee.

Vom Zentrum in Richtung Bahnhof oder Hartha geht es nach der Brücke am Rathaus über die Straße An der Zschopau. Dafür wird die Einbahnstraßenregelung umgekehrt. Wer zum Bahnhof möchte, sollte weiter über die Kirschallee, den Niethammerberg, die Härtelstraße und die Bahnhofstraße fahren. In Richtung Hartha können die Kirschallee und die Waldstraße genutzt werden. (DA/rt)

