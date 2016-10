Neue Debatte um Diesterweg-Schule

Vertreter der Diesterweg-Grundschule in Copitz, des Hortes „Die Schlaufüchse“, des Rathauses, des Stadtrates sowie des Hortelternrates wollen bei einem Treffen am Dienstagabend erneut über die Zukunft der Bildungsstätte beraten. Bei dem Gespräch wollen die Teilnehmer sondieren, wie künftig für die Schüler und Hortkinder ein ausreichendes Platzangebot geschaffen werden kann. Ziel ist es, aufgrund aktueller Kinderzahlen und Prognosen Möglichkeiten zu finden, um die derzeit beengte Situation spätestens zum Schuljahresbeginn 2017/2018 zu verbessern. Der Hintergrund: Weil die Schülerzahlen stetig steigen und zudem Flüchtlingskinder in Regelklassen integriert werden, reichen die Räume im Schulhaus nicht mehr aus. Schule und Stadt sahen sich gezwungen, Hortzimmer doppelt zu beleben – vormittags als Unterrichtsraum, nachmittags als Hortraum. Vor allem Eltern betroffener Kinder liefen Sturm dagegen, mehrfach protestierten sie vor dem Stadtrat. Das Rathaus beugte sich dem Druck und befristete die sogenannte Doppelnutzung zunächst auf ein Jahr. Währenddessen soll nach neuen Lösungen gesucht werden, die Kinder unterzubringen. Die Eltern fordern, dass ab dem Schuljahr 2017/2018 keine Räume mehr doppelt belegt werden. (SZ/mö)

