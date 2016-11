Neue Computer für die Schule Mücka

Die Mückaer Schüler dürfen sich auf neue Rechner freuen. © dpa

Mücka. Mit neuen Computern und entsprechender Software soll die Comenius-Schule in Mücka ausgestattet werden. Der Gemeinderat stimmte in seiner November-Sitzung mehrheitlich dafür, dass die Gemeinde dafür fast 22 000 Euro ausgibt. Wie Bürgermeister Uwe Blättner erläuterte, macht sich neben den neuen Computern auch eine neue W-Lan-Vernetzung an der Schule notwendig, da die bisherige nicht mehr zeitgemäß ist und mit Ausfällen die Nutzer ärgert. Für beide Anschaffungen hat die Gemeinde 20 000 Euro eingeplant und diese Leistung ausgeschrieben.

Von den drei Anbietern fiel die Entscheidung auf die Firma Dazert Bürosysteme Bautzen. Sie wird für 21 824 Euro neue Computer dieses Jahr und das W-Lan im nächsten installieren. Die Mehrkosten begleicht die Gemeinde aus ihrem Etat.

Mit den neuen PCs hält auch ein aktuelles Betriebssystem Einzug. Denn bisher arbeiten die Schüler noch mit Windows XP.

