Neue Chefin in der Begegnungsstätte Michaela Hanisch betreut das Haus an der Stolpener Straße. Sie setzt auf viel Kultur.

Michaela Hanisch freut sich, wieder in Bischofswerda zu arbeiten. © Steffen Unger

Michaela Hanisch leitet seit dem 1. September das Haus der Volkssolidarität an der Stolpener Straße. Die Bischofswerdaerin ist damit Ansprechpartnerin für 47 Senioren beziehungsweise ältere Ehepaare, die im Haus wohnen, und verantwortlich für die Begegnungsstätte. In der Begegnungsstätte sollen künftig wieder mehr Kulturveranstaltungen stattfinden, die auch auf die Stadt ausstrahlen, sagte sie. So sei für November eine Überraschungsveranstaltung geplant.

Michaela Hanisch, die viele Jahre im Fortbildungswerk arbeitete, war zuletzt beim Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe in Bautzen tätig. Jetzt wechselte sie zurück nach Bischofswerda. Die Stelle der Objektleiterin musste neu besetzt werden, da die bisherige Hausleiterin in den Ruhestand gegangen ist.

Sie freue sich sehr, dass sie wieder in Bischofswerda arbeiten kann, sagte Michaela Hanisch. „Ich bin hier zu Hause und habe viele Kontakte.“ Die möchte sie auch in ihre neue Arbeit bei der Volkssolidarität einbringen. (SZ)

