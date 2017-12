Neue Chefin für Wilschdorfer Kita Marlis Ufer vom Zwergenland verabschiedet sich in wenigen Monaten. Ihre Nachfolgerin soll aber schon im Februar kommen.

Marlis Ufer geht im ASpril in Ruhestand. © Archiv: Baldauf

Wilschdorf. Die Kindertagesstätte „Zwergenland am Weinberg“ in Wilschdorf bekommt nächstes Jahr eine neue Leiterin. In der vergangenen Woche haben die Vorstellungsgespräche für den Posten im Gemeindeamt von Dürrröhrsdorf-Dittersbach stattgefunden. Die bisherige Leiterin der Kita, Marlis Ufer, geht Ende April 2018 in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin soll den Job aber schon im Februar beginnen, damit genügend Zeit zur Einarbeitung und Übergabe bleibt. Deshalb wurde der Bürgermeister jetzt vom Gemeinderat mit der Vergabe beauftragt. Auf die Stellenausschreibung sind nach Aussage der Gemeindeverwaltung neun Bewerbungen eingegangen, vier der Interessenten wurden zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Die Gemeinde ist Träger der Einrichtung.

Die Kindertagesstätte in Wilschdorf wird derzeit um einen Anbau erweitert. Nach abgeschlossenem Umbau wird die Zahl der Plätze von bisher 33 auf 48 steigen. Die Kita ist seit 1994 in der früheren Schule des Dorfes untergebracht. (SZ/dis)

