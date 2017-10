Neue Chefin für Handwerker Generationswechsel in der Kreishandwerkerschaft: Nach 16 Jahren geht Geschäftsführer Klaus Tittel in den Ruhestand.

Antje Reichel wird neue Geschäftsführerin. © Frank Baldauf Antje Reichel wird neue Geschäftsführerin.

Klaus Tittel tritt im Januar ab.

Ab dem 1. Januar haben die 13 Handwerker-Innungen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge eine neue Geschäftsführerin. Dann wird die 37-jährige Antje Reichel aus Pirna die Nachfolge von Klaus Tittel antreten. Bereits Ende August hatte sich der Vorstand der Kreishandwerkerschaft Südsachsen auf Reichel als neue operative Chefin des Innungsverbandes verständigt. Der Job war begehrt: Neben Antje Reichel hatten sich noch 24 weitere Interessenten auf die Stelle beworben. Mit Jahresbeginn wechselt sie vom Abwasserentsorgungsbetrieb Glashütte in die Pirnaer Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft. Die ist die regionale Vertretung des Handwerks. In ihren 13 Innungen, zu denen unter anderem die Bäckerei-, Bau-, Friseur- und Metall-Innung gehören, hat sie aktuell 410 Mitgliedsbetriebe. In den Betrieben arbeiten einer Schätzung zufolge rund 2 500 Personen.

Klaus Tittel war seit August 2001 Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. Er werde im Januar mit seiner Nachfolgerin zusammenarbeiten und die Geschäfte ordentlich übergeben, sagte Tittel der Sächsischen Zeitung. Sein letzter Arbeitstag vor dem Ruhestand werde der 31. Januar sein. Bereits im Juli beging er seinen 65. Geburtstag. Neben seiner langjährigen hauptberuflichen Arbeit als Geschäftsführer ist Tittel seit 1990 Bürgermeister von Stadt Wehlen. Er ist Mitglied der CDU und sitzt für die Partei im Kreistag des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

