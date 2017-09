Neue Chefin beim DGB Ostsachsen Dana Dubil tritt die Nachfolge von Matthias Klemm bei der Gewerkschaft an.

Dana Dubil ist die neue Chefin beim DGB Ostsachsen. © PR

Der Deutsche Gewerkschaftsbund Ostsachsen mit Sitz in Bautzen hat eine neue Chefin. Wie der DGB mitteilte, kommt mit Dana Dubil eine Oberlausitzerin ins Amt. Sie stammt aus Kodersdorf bei Görlitz, hat an der Berufsakademie in Bautzen Betriebswirtschaft studiert und sich auch in der IG Metall engagiert. Als ihre Schwerpunkt-Aufgaben sieht sie den Kampf gegen Altersarmut, den Strukturwandel in der Lausitz und die Tarifpolitik. Tarifverträge sollten auch in der ostsächsischen Region zum Normalfall werden, das Lohnniveau müsse steigen, sagt sie. Dubil tritt die Nachfolge von Matthias Klemm an, der das Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte. (ihg)

