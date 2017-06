Neue Chefin an den Landesbühnen Artemis Willms kommt aus Nürnberg und übernimmt die kaufmännische Leitung.

Artemis Willms (35). © privat

Artemis Willms wird die neue kaufmännische Geschäftsführerin für die Landesbühnen Sachsen. Darüber informierten die beiden Staatsministerien der Finanzen und für Wissenschaft und Kunst.

Die 35-jährige Artemis Willms hat sich letzte Woche dem Aufsichtsrat der Landesbühnen Sachsen GmbH vorgestellt und ist mit Wirkung zum 1. September zur kaufmännischen Geschäftsführerin bestellt worden.

Bei den Landesbühnen tritt sie die Nachfolge von Till Wanschura an, dessen Vertrag ausläuft und dem für sein langjähriges Engagement noch einmal herzlich gedankt wurde. Eine von der Landesregierung des Freistaates Sachsen eingesetzte Auswahlkommission hat das Besetzungsverfahren begleitet und Frau Willms einstimmig vorgeschlagen.

Die Ökonomin Artemis Willms war zuletzt als Verwaltungsdirektorin bei den Nürnberger Symphonikern tätig. Sie hat schon während ihres Studiums an der Ruhr-Universität Bochum im Musikmanagement gearbeitet, war sodann Assistentin des Orchestermanagers des Gewandhauses zu Leipzig sowie von 2010 bis 2014 Referentin des Intendanten der Dresdner Philharmonie.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei den Landesbühnen Sachsen, auf die Begegnungen und den Austausch mit vielen neuen Kolleginnen und Kollegen und dem Publikum hier in meiner Wahlheimat, mit der ich viele schöne Erinnerungen verbinde“, sagt Willms. Gemeinsam mit dem Intendanten Manuel Schöbel sei es ihr ein besonderes Anliegen, die Ausstrahlung des Theaters an all den interessanten Spielorten in Sachsen zu verstärken und einen optimalen Spielbetrieb zu ermöglichen.

Intendant Manuel Schöbel: „Ich wünsche Frau Willms viel Energie und Elan für ihre Arbeit an den Landesbühnen. Besonders freue ich mich, dass mit ihr eine Persönlichkeit gewonnen werden konnte, die Erfahrung bei der Leitung einer künstlerischen Institution und Leidenschaft für die Kunst einbringt.“ (SZ/per)

