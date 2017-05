Neue Chefärztin übernimmt ab Juni

Barbara Freudenthal stammt aus Bremerhaven. Sie hat drei erwachsene Kinder und lebt derzeit in Leipzig. © I. Schreiber/LMK

Für die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Krankenhaus Mittweida ist eine neue Leiterin gefunden worden. Wie Ines Schreiber von der Landkreis Mittweida Krankenhaus (LMK) gGmbH am Dienstag mitteilte, ist Barbara Freudenthal ab 15. Juni als Chefärztin der Klinik tätig. Bis dahin bleibt Oberarzt Dr. Marc-Dennis Schulz kommissarischer Leiter der Klinik mit Standorten in Mittweida sowie Riesa.

Die neue Chefärztin hat 15 Jahre Erfahrung als Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Psychotherapie. Seit 2009 arbeitet sie als Leitende Oberärztin in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Park-Krankenhaus in Leipzig. Freudenthal hat sich zum Ziel gesetzt, das vorhandene Behandlungsangebot in der Mittweidaer Klinik beizubehalten. Weiterhin möchte sie spezielle Therapieangebot ausbauen und die in Mittweida etablierte Familienstation weiter stärken. „Auch möchte sie eine noch engere Vernetzung mit niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten in der Region schaffen“, informierte Ines Schreiber. Darüber hinaus visiert die Chefärztin die Weiterbildung von Fachärzten an. Ab dem 15. Juni werde daher bei der Sächsischen Landesärztekammer eine entsprechende Befugnis beantragt.

Die Klinik der Kinder- und Jugendpsychiatrie verfügt in Mittweida über 30 stationäre Betten verteilt auf drei Stationen, hinzukommen sechs Tagespflegeplätze sowie die Tagespflege in Riesa mit zehn Plätzen.

Im April hatte die Klinik ihren stationären Betrieb in Mittweida wieder aufgenommen. Seit Dezember 2016 wurden die Patienten im Klinikum Chemnitz behandelt. Den dortigen Standort der LMK hat das Chemnitzer Krankenhaus inzwischen übernommen. Aufgrund des Weggangs von Ärzten war die stationäre Versorgung der Patienten in Mittweida nicht mehr zu gewährleisten. Die Mediziner hatten der Klinik den Rücken gekehrt, weil diese in eine finanzielle Schieflage geraten war.

Die LMK behandelt jährlich bis zu 10 200 Patienten stationär, rund 29 000 ambulant. Um das Wohl der Patienten kümmern sich über 500 Mitarbeiter. (DA/mf)

