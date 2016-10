Neue Chancen für mittelgroße Städte Der Bevölkerungszuwachs und moderate Preise lassen Görlitz, Freiberg und Co. für Investoren attraktiver werden.

Von der großen Nachfrage an Immobilien in ostdeutschen Großstädten könnten jetzt auch mittelgroße Orte profitieren. Weil es für Investoren in Berlin, Potsdam und Dresden kaum noch attraktive Angebote gibt, werden Städte wie Freiberg, Görlitz oder Döbeln interessant. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der TAG Immobilien AG, die den Wohnungsmarkt von 27 ostdeutschen Städten ausgewertet hat.

In vielen mittelgroßen Städten nimmt die Zahl der Einwohner wieder zu. Ältere Menschen zieht es vom Dorf in die Stadt, junge Familien fliehen vor den hohen Preisen der Großstädte. So stieg in Freiberg die Bevölkerung in den vergangenen Jahren um 1,9, in Döbeln um drei Prozent.

Zudem locken niedrige Kaufpreise die Investoren. Denn obwohl diese nicht nur in Großstädten, sondern auch in mittelgroßen Orten steigen, bleiben die Preise moderat. So kostet eine Immobilie in Döbeln durchschnittlich 680 Euro pro Quadratmeter, während in Dresden mehr als 2 200 Euro verlangt werden. Gleiches gilt für die Mieten. Hier lässt sich bei den mittelgroßen Städten nur ein leichter Anstieg verzeichnen. So sind die Mietwohnungen in Döbeln oder Görlitz noch für unter fünf Euro pro Quadratmeter zu haben. Doch das wird sich ändern. Zumindest die Kaufpreise der Immobilien werden vielerorts weiter steigen, sind sich die Experten sicher.

