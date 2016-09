Neue Chancen für Häuslebauer Das Baugebiet an der Schulstraße kann jetzt eines der größten der Region werden.

In Großharthau können Häuslebauer bald planen. © dpa

Grünes Licht für noch mehr Bauland: Großharthaus Gemeinderäte stimmten jetzt der Erweiterung des Baugebiets an der Schulstraße grundsätzlich zu. Die Verwaltung kann nun die Planungen für weitere 25 Parzellen auf gut zwei Hektar Land vorantreiben, um die große Nachfrage an Wohnland in der Gemeinde zu decken. Die neuen Grundstücke sollen direkt an das gerade erschlossene Wohngebiet an der Schulstraße angrenzen. Die Erweiterung ist in Richtung Dresden geplant.

Noch ist das Land Privateigentum, die Gemeinde will er aber erwerben, wie Bürgermeister Jens Krauße in einem SZ-Gespräch sagte. Ob die Gemeinde oder ein Investor die Flächen erschließe, sei noch offen. In rund drei Jahren könnten die zusätzlichen Flächen bebaut werden, so Krauße. Damit wäre das neue Baugebiet an der Schulstraße mit dann insgesamt 50 Plätzen eines der größten in der Region. Für die bereits zur Verfügung stehenden Baugrundstücke liegt gut ein Dutzend Reservierungen vor. Investor René Helbig aus Arnsdorf verkauft das Bauland zu einem Preis von 65 bis 75 Euro pro Quadratmeter. (cm)

zur Startseite