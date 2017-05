Neue Chance fürs Gewerbegebiet Copitz-Nord

Gibt es inzwischen Firmen, die sich in Copitz-Nord niederlassen wollen? Inzwischen interessieren sich mehrere Firmen für das Gewerbegebiet. Laut Flörke gibt es eine ganz konkrete Anfrage des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE), der in Copitz-Nord gern eine Fläche von 9000 Quadratmetern haben möchte. Die SEP unterbreitete bereits ein Verkaufsangebot. Der ZAOE benötigt das Gelände nach Aussage der SEP für einen Wertstoffhof und ein Behälterlager. Der ZAOE übernimmt ab 2018 wieder selbst das sogenannte Abfalltonnenmanagement – also er stellt künftig die Mülltonnen für die Verbraucher bereit. Und nicht mehr, wie bisher, der jeweilige Entsorger. Zudem braucht der ZAOE rechtselbisch eine Ausweichfläche für Havariefälle, dieser Bedarf resultiert aus den beiden Flutkatastrophen 2002 und 2013. Darüber hinaus gibt es eine Anfrage eines ortsansässigen Maschinenbauers, der derzeit noch in einem Mietobjekt produziert, aber gern ein eigenes Firmengrundstück hätte. Er benötigt eine ähnlich große Fläche wie der ZAOE. Mittlerweile hat sich auch ein dritter Interessent aus Dresden gemeldet. Und auch einige örtliche Mittelständler – beispielsweise eine Tischlerei, ein Autohaus sowie ein Gartenbaubetrieb – interessieren sich für Grundstücke in Copitz-Nord. Konkrete Anfragen gibt es laut Flörke derzeit für eine Fläche von 2,5 Hektar – damit wäre mehr als ein Drittel des 6,6 Hektar umfassenden Gewerbegebietes schon vermarktet.

Wer entwickelt jetzt das Gewerbegebiet Copitz-Nord? Ursprünglich wollte die Stadt Pirna das Gelände selbst entwickeln, auch, um dafür möglicherweise Fördermittel zu bekommen. Denn weder SEP noch Stadtwerke, die das Gebiet erschließen, können Empfänger von Fördermitteln sein. Die städtische Aufgabe stand anfangs so auch im Doppelhaushalt für 2017/18. Inzwischen aber entschied der Stadtrat, dass die SEP, der das gesamte Areal gehört, das Gewerbegebiet nun doch selbst entwickeln soll. Ausschlaggebend dafür war, dass die Erschließungskosten minimiert werden konnten. So wird es laut Flörke beispielsweise keine Ringstraße von der Lohmener zu Wehlener Straße geben, wie in früheren Plänen ausgewiesen. Stattdessen wird lediglich von der Wehlener Straße eine Stichstraße ins Gebiet gebaut, an deren Ende ein Wendehammer entsteht. Vom Wendehammer führt künftig ein Fußweg zur Lohmener Straße.