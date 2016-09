Neue Chance für Tempo 30? Viele Tharandter wollen die frühere Regelung an der Freiberger Straße zurück – dafür wurden sogar Fußgänger gezählt.

Ein Auto fährt auf der Freiberger Straße über den Zebrastreifen in Höhe Amtsgasse. Hier gibt es seit Januar 2014 keine Tempo-30-Schilder mehr. Mehrere Tharandter wollen sie aber wieder zurück. Sie haben Sicherheitsbedenken, weil die Sicht für Autofahrer, die schnell unterwegs sind, in dem Bereich nicht optimal ist. Viele Grundschüler und Gymnasiasten nutzen den Zebrastreifen. Und in der Nähe befindet sich auch der Kindergarten. © Andreas Weihs

Das Schild ist weg – und soll wieder her. Nachdem das Tempo-30-Verkehrszeichen an der Freiberger Straße im Januar 2014 abgeschraubt worden war, wagt der Ortschaftsrat Tharandt einen neuen Anlauf. Das Verkehrsschild auf der Staatsstraße S 194 soll wieder aufgestellt werden. „Es geht uns vor allem um die Sicherheit der Kinder“, erklärt Tharandts Ortsvorsteherin Milana Müller (Liste Grün der Zeit). Zahlreiche Schul- und Kindergartenkinder queren täglich die Straße in Höhe des Fußübergängerwegs. Viele Autos würden aber in dem Bereich die momentan erlaubten 50 Kilometer pro Stunde oder teils sogar schneller fahren. Das sei gefährlich, da die Situation vor Ort für Autofahrer unübersichtlich sei – vor allem für diejenigen, die aus Richtung Kurort Hartha kommend ins Stadtzentrum wollen. Der Ortschaftsrat meint damit insbesondere die Kurve und den Waldrand an der Straße, kurz vor dem zumindest morgens viel frequentierten Fußgängerüberweg in Höhe Amtsgasse.

Hier bestehe nach wie vor eine Gefahr für diejenigen, die die Straße dort überqueren wollen. „Das Tempo-30-Schild wäre ein wichtiger Hinweis für die Autofahrer, nicht zu schnell zu fahren und die Richtgeschwindigkeit einzuhalten“, sagt Müller. Dem Landratsamt zufolge müsste zwar in dem Bereich der Freiberger Straße ohnehin langsamer gefahren werden, weil dort ein Fußgängerüberweg ist. „Doch daran hält sich doch ganz offenbar kaum einer“, ärgert sich die Ortsvorsteherin. Andere Einwohner sehen das ähnlich. Sie wollen die Geschwindigkeitsbegrenzung zurück.

Seit einigen Jahren untersucht die zuständige Verkehrsbehörde vom Landratsamt in Pirna systematisch Verkehrsschilder auf ihren Nutzen hin. Eine Folge war, dass an zahlreichen Orten im Landkreis Tempo-30-Schilder abmontiert wurden. So auch in Tharandt, an der Freiberger Straße. Das Landratsamt begründet sein Vorgehen damit, dass Schilder nur dort angebracht werden dürfen, wo dies aufgrund besonderer Umstände zwingend geboten ist. „Die Entfernung der Geschwindigkeitsbeschränkung in diesem Bereich erfolgte, weil die Voraussetzungen nach den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung nicht gegeben sind“, verteidigt Martina Fährmann, Amtsleiterin Straßenbau und Verkehr, den Schilderabbau. „Unter diesem Aspekt ist generell die Beschilderung einer ständigen Überprüfung zu unterziehen.“ Auch in Tharandt gab es solch eine Untersuchung.

Das Verkehrszeichen „Achtung Fußgängerüberweg“ sei eine ausreichende Warnung. Die Kritiker akzeptieren das nicht. Sie können es bis heute nicht nachvollziehen, warum die 30er-Schilder nach vielen Jahren abgeschraubt werden mussten. Bereits kurz danach gründete sich eine Elterninitiative. Es folgte ein Widerspruch gegen den Beschluss des Landratsamts. Letzterer wurde beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr geprüft – und bestätigt, bedauert Müller: „Wir wollen aber eigentlich keine juristische, sondern eine fachliche Prüfung dieser Angelegenheit.“

Hoffen auf Ministeriumsinitiative

Daher hat der Ortschaftsrat nun einen neuen Tempo-30-Vorstoß gemacht. „Das Lasuv ist hier als höhere Verkehrsbehörde um eine fachaufsichtliche Prüfung durch die Stadt gebeten worden“, bestätigt Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert die Anfrage aus Tharandt. „Die Prüfung läuft aber noch.“ Um der Sache nun noch mehr Nachdruck zu verleihen, hat Tharandt das Fußgängeraufkommen unter die Lupe genommen. An drei Tagen im September wurde dazu unter der Woche in der Zeit von 7.15 bis 8.15 Uhr gezählt. Das Ergebnis: 100, 111 und 88 Passanten querten die Freiberger Straße an dem Fußgängerübergang. Reicht das aber aus, um wieder ein Tempo-30-Schild aufzustellen? „Nein“, erklärt Siebert. „Eine solche Mindestzahl gibt es zwar als Legitimation für die Anlage eines Fußgängerüberwegs, aber nicht für ein Tempolimit an so einer Stelle.“ Dabei sei es ab 50 bis 100 Fußgängern in der Spitzenstunde grundsätzlich legitim, einen Zebrastreifen anzulegen. Wenn obendrein zeitgleich mehr als 450 Kraftfahrzeuge in dieser Stunde dort die Straße nutzen, wird der Fußgängerüberweg sogar empfohlen.

Ortschaftsrat und Eltern in Tharandt hoffen nun auf eine Initiative des Bundesverkehrsministeriums. Das Bundeskabinett hatte im Juni beschlossen, dass Straßenverkehrsbehörden innerorts vor Schulen, Kitas und Altersheimen leichter Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen anordnen können. Bisher, so teilte das Bundesverkehrsministerium nun mit, durfte das nur dann angeordnet werden, wenn „eine besondere Gefahrenlage“ besteht. Das wäre so, wenn zum Beispiel ein Unfallschwerpunkt vorliegt, wo vor Ort jeweils „der Normalfall um ein Drittel“ überschritten sei.

Das Landratsamt kennt den Kabinettsentwurf. „Dieser enthält aber keine Änderungen der Zuständigkeiten für verkehrsrechtliche Anordnungen“, betont Martina Fährmann. Danach beschränke sich die Zuständigkeit der Gemeinden als örtliche Verkehrsbehörden auf Gemeinde- und sonstige Straßen – nicht auf die von Staatsstraßen. Demzufolge könne die Stadt Tharandt auch weiterhin nicht selbst entscheiden, ob sie an der Freiberger Straße wieder Tempo-30-Schilder aufstellt. Die Befürworter werden solche Aussagen nicht freuen. Eine Absage muss das aber noch nicht bedeuten.

