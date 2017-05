Neue Chance für Drohnen-Piloten Die Proteste gegen die strengeren Regeln haben etwas bewegt: Freistaat und Bund lockern die Vorschriften, vieles bleibt aber noch offen.

Symbolbild. © Julian Stratenschulte/dpa

Die anhaltende Kritik an den neuen Regeln für Drohnen-Flüge hat den Bund und in der Folge auch den Freistaat zu Lockerungen und einer neuen Übergangsfrist bewegt. Wie die Landesdirektion Sachsens auf SZ-Nachfrage bestätigte, ermögliche ein vergangene Woche veröffentlichter Erlass des Bundes Lockerungen des neuen Gesetzes. Bestehende Flugerlaubnisse vor allem für Drohnen-Besitzer, die diese Technik für gewerbliche Foto- oder Filmaufnahmen nutzen, können nun bis Ende September mit gewissen Erleichterungen arbeiten.

In Zittau hatte unter anderem Drohnen-Filmer Jens Neumann die Neuregelung kritisiert, bei der man nun unter anderem 100 Meter Abstand zu Bundesstraßen oder Flüssen halten muss und bei Flügen über private Grundstücke die Zustimmung der Besitzer nötig ist. Aufnahmen in Innenstädten wie in Zittau mache vor allem Letzteres unmöglich, betonte Neumann, der Aufträge stornieren musste.

Nach Angaben der Sprecherin der Landesdirektion, Mandy Taube, arbeite der Freistaat zudem mit anderen Bundesländern und dem Bundesverkehrsministerium an einer Anpassung der neuen Regelung, um eine einheitliche Erlaubnispraxis sicherzustellen und Kritikpunkte auszuräumen. Erste Gespräche sollen Ende Mai stattfinden. Die Bundesverband Copter Piloten bestätigte der SZ, dass man auf eine praktikable Lösung hoffe, die dennoch den Schutz der Privatsphäre berücksichtige. Andernfalls stehe der wirtschaftliche Einsatz der Copter auf dem Spiel.

