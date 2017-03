Neue Chance für die „Spreeperle“? Der bisherige Pächter der Halbendorfer Gaststätte ist in Ruhestand gegangen. Nun gibt es einen Interessenten für das Haus.

Der bisherige Pächter der „Spreeperle“, Bernd Herkner, ist Ende 2016 in Ruhestand gegangen. Nun gibt es einen Interessenten für die Gaststätte. © Carmen Schumann

In der Gemeinde Malschwitz haben in der jüngsten Zeit mehrere Gaststätten entweder ganz geschlossen oder ihre Öffnungszeiten eingeschränkt. Um die geschlossenen Gaststätten wieder zu eröffnen, bemüht sich die Gemeindeverwaltung Malschwitz um neue Pächter. Allerdings bisher ohne großen Erfolg. Jetzt gibt es allerdings eine Anfrage zur „Spreeperle“ in Halbendorf. Das sagte Bürgermeister Matthias Seidel (CDU) auf Nachfrage von Gemeinderat René Stenzel zum Stand der Vermietungsbemühungen.

Der bisherige Pächter der „Spreeperle“, Bernd Herkner, ist Ende 2016 in Ruhestand gegangen. Interesse an den Räumlichkeiten zeigt jetzt der Verein der Schullandheime. Der betreibt in unmittelbarer Nachbarschaft das Waldschulheim. In einer der nächsten Ausschusssitzungen soll Vereinsvorstand Andreas Stelzmann seine Vorstellungen einmal äußern. Mehr konnte – und wollte – der Malschwitzer Bürgermeister dem Gemeinderat noch nicht sagen. Der Ortsvorsteher von Halbendorf und Neudorf, Tino Zimmermann, sieht das Vorhaben skeptisch. „Wir haben keine guten Erfahrungen mit Herrn Stelzmann gemacht“, sagt er. Auf der anderen Seite warnt Matthias Seidel davor, sich den Ideen zu verschließen. „Wenn die Möbel erst einmal ausgeräumt sind, wird es schwer, hier wieder etwas zu etablieren.“ (SZ/kf)

