Neue Chance für den Jugendklub? Der Treff in Kreischa-Lungkwitz ist seit zwei Jahren dicht. Vergessen ist er trotzdem nicht.

Der ehemalige Gasthof im Kreischaer Orsteil Lungkwitz. Bis 2015 war hier der Jugendklub untergebracht. © Karl-Ludwig Oberthür

Es sind die Narren, die noch für Leben sorgen. Doch ist die Saison beim Karnevalsklub vorbei, herrscht vorerst wieder Ruhe im alten Gasthof Lungkwitz. Der Jugendklub, der einst das Haus noch belebte, ist raus. Weil keine Leute mehr kamen, musste der Treff vor zwei Jahren geschlossen werden. Ganz verschwunden ist er trotzdem nicht. Denn immer wieder kommt die Frage: Kann der Jugendklub nicht wieder aufmachen?

Einige Jugendliche in Kreischa würden das begrüßen. Zumindest ist der Jugendklub regelmäßig Thema unter den jungen Leuten. Und zwar beim jährlichen Schüler-Gemeinderat: In einem Projekt der Kreischaer Oberschule lernen die Oberschüler auf praktische Art, wie Kommunalpolitik funktioniert. Denn dabei spielen sie auch eine Gemeinderatssitzung nach. Erst bei der jüngsten Sitzung vor wenigen Wochen stand der Jugendklub wieder auf der Agenda. Nachdem Vor- und Nachteile abgewogen wurden, sprach sich die Mehrheit der Schüler schließlich für eine Wiedereröffnung aus.

Die Gemeinde zumindest hätte nichts gegen eine Wiedereröffnung. Ihr gehören das Gebäude und damit auch die Räume des einstigen Jugendklubs. Diese würde die Gemeinde sogar mietfrei zur Verfügung stellen und nur die Betriebskosten in Rechnung stellen, sagt Bürgermeister Frank Schöning (FBK). Personal für den Betrieb kann die Gemeinde allerdings nicht bieten. „Das müssen andere übernehmen.“

Genau da jedoch liegt das Problem: Es fehlt an jungen Machern. „Immer wieder mal hört man, dass es doch schön wäre, wenn es wieder einen Jugendklub gäbe“, sagt Schöning. Dabei aber ist es bisher geblieben. Konkrete Bestrebungen, einen Treffpunkt für die Jugend zu schaffen, gibt es dagegen nicht. „Wenn es einen Jugendklub geben soll, dann braucht es jemanden, der die Sache anpackt und auch die Fäden in der Hand hat“, sagt er. Ein Jugendtreff sei kein Selbstläufer: Es brauche eine Kernmannschaft und engagierte Leute.

Dass es nicht unbedingt einfach ist, einen Jugendklub zu führen, weiß der Verein Pro Jugend sehr gut. Der Verein, der seinen Sitz in Dippoldiswalde hat, unterstützt Jugendgruppen bei der Gründung und dem Betrieb von Jugendklubs. Das Team hilft, Vereinsstrukturen aufzubauen, Behördenkram zu klären und Fördermittelanträge zu stellen. „Wir treten bei Bedarf auch als Mittler zwischen Gemeinde und Verein auf“, erklärt Desirée Wagner, Sozialpädagogin bei Pro Jugend.

Obwohl es Hilfsangebote gibt: In den vergangenen drei, vier Jahren mussten etliche Jugendklubs in der Region schließen. An mangelndem Publikum liegt das meist nicht, sagt Desiree Wagner. Die Gründe sind meist wirtschaftliche: Differenzen bei den Finanzen, offene Rechnungen oder zu hohe Betriebskosten. Dazu kommt die Verantwortung. „Es geht auch um die Haftung“, sagt sie. Übrig sind im Freitaler Umland aktuell noch die Klubs in Possendorf, Oelsa und Obernaundorf. In Kreischa dagegen gibt es nach dem Aus in Lungkwitz keinen Treffpunkt mehr für Jugendliche. Bedarf sei bisher aber noch nicht signalisiert worden, heißt es von Pro Jugend.

Auch wenn Kreischas Bürgermeister nicht einschätzen kann, ob sich ein Jugendklub in seiner Gemeinde halten würde. Dass nicht jeder Versuch scheitern muss, dafür gibt es in der Gemeinde selbst sogar ein Beispiel: der Verein Quohrener Leben. Er ist einst aus dem örtlichen Jugendklub hervorgegangen. „Die Mitglieder wurden zwar älter“, sagt Schöning. Das Bedürfnis, sich zu treffen und gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, aber blieb.

zur Startseite