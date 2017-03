Neue Buswartehäuser bis Ende März fertig Nahe der Bastei werden Touristen bald besser wettergeschützt sein. Noch sind Restarbeiten zu erledigen.

Wartende werden an der Bastei bald nicht mehr im Regen stehen gelassen. © Daniel Förster

Mit Saisonbeginn werden die Tagestouristen an der Bastei bei schlechtem Wetter besser geschützt sein. Sowohl die Stadt Hohnstein als auch die Gemeinde Lohmen haben neue Buswartehäuser errichten lassen. Es handelt sich um zwei baugleiche Unterstände aus Holz und Sandstein in Kombination mit großzügigen Glasflächen. Das Gebäude am Auffangparkplatz auf Rathewalder Seite soll bis Ende März fertig sein. Derzeit erfolgen noch restliche Glasarbeiten. Eine Einweihung beider Häuser sei mit der Gemeinde Lohmen geplant, sagt Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Ein Termin stehe noch nicht fest. (SZ/aw)

zur Startseite