Neue Busse für eine Million Euro Die Verkehrsgesellschaft OVPS modernisiert seinen Fuhrpark. Der größte Gelenkbus soll in Pirna zum Schulzentrum fahren.

Vier nagelneue Busse werden in den nächsten Tagen auf den Linien in der Sächsischen Schweiz eingesetzt. Derzeit werden sie in Dresden für den Einsatz vorbereitet. „Insgesamt haben wir rund eine Million Euro dafür ausgegeben“, erklärt Uwe Thiele, der Geschäftsführer der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz (OVPS). Die Marke ist MAN. Das Unternehmen hatte eine entsprechende Ausschreibung gewonnen.

Zu den fabrikneuen Fahrzeugen gehört ein Gelenkbus. „Mit 18,75 Metern ist er besonders lang“, sagt Thiele. Deshalb soll der Bus zukünftig auf der Linie nach Pirna-Rottwerndorf fahren. Dort befindet sich seit einiger Zeit das Evangelische Schulzentrum. Nach Ende des Ausbaus der angrenzenden Roten Kasernen, der derzeit läuft, erhöht sich die Schülerzahl dann weiter. Auf die höhere Nachfrage zur Schülerbeförderung will die OVPS vorbereitet sein.

Die Investition stemmt das Verkehrsunternehmen aus eigener Kraft. „Dass wir keine Fördermittel in Anspruch nehmen, hat aber auch einen Vorteil“, erklärt Geschäftsführer Thiele. Die Förderpraxis sieht bisher vor, dass zwingend Altfahrzeuge ausgesondert werden müssten. Zum Verschrotten ist der Bestand der OVPS aber zu gut erhalten und Thiele ist sich sicher, dass es schon bald Anfragen für die gebrauchten Fahrzeugen geben wird. In anderen Regionen Ostsachsens steht die Neuvergabe des Linienverkehrs an. Da könnte es Bewegung geben, ist Thiele überzeugt.

