Neue Buslinien haben eine halbe Million Passagiere Trotz Kritik am Ende des Regio-Zuges zwischen Meißen, Nossen und Döbeln, kommt der Ersatz durch Busse gut an. Das zeigt die Jahresbilanz.

Der Haltepunkt am Nossener Marktplatz wird ausgebaut. Das ist wegen des dichten Bus-Taktes nach dem Ende der Bahnlinie zwischen Meißen und Döbeln notwendig, damit sich die Fahrzeuge hier nicht stauen. © Claudia Hübschmann

Ein Jahr nach dem vieldiskutierten und häufig kritisierten Ende des Personenverkehrs auf der Schiene zwischen Meißen, Nossen und Döbeln, zieht der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) für das ausgebaute Busnetz in Nossen eine positive Bilanz: „Unsere Partner verzeichnen Zuwächse auf allen regionalen Buslinien“, sagt VVOPressesprecher Christian Schlemper.

Die Fahrgäste nehmen das Angebot erfreulich gut an, betont Burkhard Ehlen, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO). „Insgesamt nutzten in den ersten zwölf Monaten über 500 000 Fahrgäste die fünf verstärkten oder neu eingeführten Linien.“ Das verstärkte Busnetz ersetzt seit Dezember 2015 die Regionalzüge der Linie Meißen - Nossen - Döbeln.

Die aktuellen Zahlen zeigten, dass mit dem neuen Konzept nicht nur die ehemaligen Bahnfahrer in die Busse gelenkt würden, sondern sogar zusätzlich neue Fahrgäste gewonnen werden konnten, ergänzt Andreas Herr, Dezernent im Landkreis Meißen. „Mit dem Bus können wir die dünn besiedelte Region besser erschließen“, sagt er.

Verglichen mit dem Vorjahr nutzten die Busse 115 500 Gäste mehr. Das entspricht einem Zuwachs von knapp 30 Prozent. Die ersetzte Eisenbahn-Linie wurde dagegen zuletzt nur noch von etwa 70 000 Reisenden in Anspruch genommen.

Verglichen mit dem Bahnbetrieb sei der Zuschuss im VVO um die Hälfte auf 740 000 Euro gesunken und das Fahrplanangebot auf 412 000 Kilometer pro Jahr verdreifacht worden.

Insbesondere auf den drei Linien, die in Nossen miteinander verknüpft sind und die Stadt im Stundentakt mit Döbeln, Dresden und Meißen verbinden, konnten die Partner ein deutliches Wachstum verzeichnen. „Durch das neue Netz ist unsere Gemeinde näher an die Städte herangerückt“, erklärt etwa Klipphausens Bürgermeister Gerold Mann (parteilos).

„Auf der für uns wichtigen Linie 418 stiegen die Fahrgastzahlen um über 30 Prozent.“ Die Buslinie 750 von Döbeln nach Freiberg profitiere ebenfalls stark von den guten Anschlüssen in Döbeln und Nossen. „Die Regiobus Mittelsachsen GmbH verzeichnet zwischen beiden Städten einen durchschnittlichen Anstieg der Fahrgastzahlen um über 90 Prozent“, sagt Christian Schlemper. Auch Rolf Baum, Geschäftsführer der Meißner Verkehrsgesellschaft, äußert sich erfreut über die erste Jahresbilanz des neuen Busnetzes: „Die verlängerte Linie 416 von Meißen über Lommatzsch nach Döbeln konnte viele neue Fahrgäste gewinnen.“ Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2016 sei das Angebot weiter verbessert worden.

„Wir bieten jetzt vor- und nachmittags alle zwei Stunden eine Fahrt auf der gesamten Strecke an.“

Der Idee, in Nossen ob der erhöhten Busfrequenz einen Busbahnhof zu errichten, erteilt VVO-Sprecher Christian Schlemper eine Absage. Das dürfte angesichts des in diesem Jahr erfolgenden Ausbaus des Bushaltepunktes am Nossener Markt unnötig sein. „Dieses Gemeinschaftsprojekt mit der Stadt Nossen sollte für die jetzige Situation angemessen und ausreichend sein. Außerdem ist es für Nossen sehr sinnvoll, dass der Haltepunkt wie bisher zentral am Markt liegt“, so Schlemper. Für einen neuen Busbahnhof müsste man erst einmal einen passenden Standort finden, der mit Sicherheit weniger günstig gelegen wäre.

