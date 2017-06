Neue Buslinie startet am Montag Die Verbindung zwischen Glashütte und Heidenau ist ein Expressverkehr mit Stopps in Dohna und Niederschlottwitz.

© Andreas Weihs

Der Verkehrsverbund Oberelbe verbessert ab Montag die Verbindungen zwischen Glashütte und dem Elbtal. Die neue Buslinie 372 wird den Stundentakt der Müglitztalbahn zwischen Glashütte und Heidenau ergänzen. Die Busse, die vom Regionalverkehr Dresden (RVD) gefahren werden, verkehren montags bis freitags als Expressbusse zwischen Heidenau und Glashütte mit Stopps in Dohna und Niederschlottwitz. Für die Fahrt brauchen sie 29 Minuten.

Die neue Buslinie wird am Montagnachmittag am Glashütter Busbahnhof feierlich in Betrieb genommen. Alle Pendler erhalten ein Geschenk, kündigt VVO-Sprecher Christian Schlemper an. (SZ/mb)

Busse ab Heidenau: 6.48; 7.48; 15.47; 16.47 und 17.47 Uhr (Ankunft in Glashütte nach 29 Minuten), Busse ab Glashütte: 6.10; 7.17, 15.17. 16.17 und 17.17 Uhr

